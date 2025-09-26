Corretora de criptomoedas Kraken atrai US$ 500 milhões e agora vale US$ 15 bilhões

A corretora de criptomoedas Kraken concluiu nesta semana uma rodada de investimentos, captando US$ 500 milhões (R$ 2,6 bilhões, na cotação atual) em aportes. Com o sucesso da operação, a exchange chega agora em um valor de mercado na casa dos US$ 15 bilhões.

De acordo com a Fortune, a operação não envolveu um investidor principal, mas contou com a participação de diversas empresas de capital de risco e gestoras de investimentos. A Tribe Capital, empresa do co-CEO da Kraken Arjun Sethi, também participou da operação.

O número captado nesta semana chama atenção pelo contraste com o desempenho histórico da corretora de criptomoedas em rodadas de investimento. Desde a sua fundação, em 2011, a exchange foi capaz de atrair apenas US$ 27 milhões em investimentos.

No segundo trimestre deste ano, a Kraken reportou uma receita de US$ 411 milhões. Analistas apontam que a captação bem-sucedida deve fortalecer a intenção da exchange de realizada uma oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) nos Estados Unidos.

IPOs no mercado cripto

A expectativa é que o IPO seja realizado em 2026, na esteira de uma onda de abertura de capital que atingiu o mercado de criptomoedas ao longo dos últimos meses. Companhias como a emissora de stablecoins Circle e a corretora Bullish já realizaram IPOs.

Em geral, as operações têm sido bem-sucedidas, figurando entre as melhores do ano. O cenário indica um apetite de investidores por uma exposição ao mercado cripto, criando uma janela de oportunidade para as companhias do setor. A Kraken ainda não confirmou a intenção de realizar o IPO.

O JEITO FÁCIL E SEGURO DE INVESTIR EM CRYPTO. Na Mynt você negocia em poucos cliques e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Tenha acesso a carteiras recomendadas por especialistas com rebalanceamento mensal automático. Clique aqui para abrir sua conta gratuita

Recentemente, a corretora anunciou a aquisição da plataforma de negociação de contratos futuros nos Estados Unidos NinjaTrader. A empresa foi adquirida por US$ 1,5 bilhão e trouxe mais de 2 milhões de clientes adicionais para a base da Kraken, além de uma atuação no mercado tradicional.

E o sucesso da Kraken pode ser superado em breve. Informações recentes apontam que a Tether, emissora da maior criptomoeda do mundo pareada ao dólar, estuda realizar uma captação privada de investimentos que pode atrair até US$ 20 bilhões e colocar o valor da empresa na casa dos US$ 500 bilhões.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube | Telegram | TikTok