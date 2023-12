SEC está discutindo "aspectos técnicos" de ETFs de bitcoin com empresas

Oficiais da Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC, na sigla em inglês) estariam discutindo aspectos técnicos em torno dos fundos negociados em bolsa de bitcoin à vista (ETFs, na sigle em inglês), propostos por diversos gestores de ativos e que estão atualmente em análise pelo regulador.

De acordo com uma reportagem da Reuters, fontes da indústria disseram que a SEC e certos gestores de ativos estavam discutindo “detalhes técnicos chave” relacionados à dinâmica das bolsas dos Estados Unidos precisarem listar ações de um ETF de bitcoin à vista.

Até o momento, a comissão nunca autorizou o lançamento de qualquer produto de investimento negociado em bolsa envolvendo criptomoedas à vista. Ao invés disso, o regulador tem optado por adiar decisões sobre aplicações pelo tempo máximo permitido e autorizar apenas ETFs de preços futuros dos ativos.

Comunicados divulgados pela SEC em novembro mostraram que a comissão se reuniu separadamente com representantes da BlackRock e da Grayscale. Tanto as duas gestoras de ativos quanto as empresas Hashdex, ARK 21Shares, Invesco Galaxy, VanEck e Fidelity solicitaram listagens de ETFs de bitcoin ou ether à vista.

“A aprovação esperada do ETF será uma notícia positiva para o mercado de cripto, provavelmente levando a um crescimento significativo,” disse Adam Berker, conselheiro jurídico sênior da Mercuryo. “Com a aprovação dos ETFs, uma gama mais ampla de investidores tradicionais terá acesso simplificado a ativos de cripto. Com entidades importantes como Fidelity e BlackRock endossando este produto, espera-se que um capital institucional substancial flua para o mercado".

Ainda não está claro se a SEC finalmente chegará a uma decisão para aprovar um ETF de bitcoin à vista. O analista de ETFs da Bloomberg James Seyffart especulou que, caso a comissão decida aprovar um dos pedidos, ela poderia avançar com aprovações simultâneas de fundos de várias empresas em janeiro.

Muitos investidores e especialistas dentro e fora do espaço cripto criticaram o presidente da SEC, Gary Gensler, por seu abordagem ao tratar certos tokens como valores mobiliários. A comissão tem processos em andamento contra empresas como a Terraform Labs, Ripple, Coinbase e Binance.

