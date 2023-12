El Salvador quer arrecadar US$ 1 bilhão por ano com visto para investidores de bitcoin

El Salvador lançou um novo programa de cidadania por investimento que concede um visto de residência e cidadania para mil pessoas dispostas a investir US$ 1 milhão em bitcoin ou USDT no país. O bitcoin já é uma das moedas de curso legal no país há mais de dois anos.

O preço da cidadania no país da América Central, no entanto, é muito mais alto do que em países vizinhos do Caribe, cujos valores começam em US$ 100 mil.

O governo de El Salvador e a emissora de stablecoins Tether anunciaram o programa em 7 de dezembro, batizado de "Adopting El Salvador Freedom Visa Program" (Adotando o Programa de Visto de Liberdade de El Salvador, em tradução livre).

O programa oferece mil cidadanias a postulantes que se compreterem com um "investimento de US$ 1 milhão em bitcoin ou USDT", começando com um depósito não reembolsável de US$ 999.

O objetivo do programa é arrecadar US$ 1 bilhão para El Salvador, caso todas as vagas fossem preenchidas. Trata-se de uma fonte de renda significativa para países com programas semelhantes, como Vanuatu, que arrecada milhões anualmente com seu programa de cidadania por investimento.

Alistair Milne, fundador do fundo de hedge de criptomoedas Altana Digital Currency, postou no X (antigo Twitter) que a oferta de El Salvador "não é competitiva no mercado global" e destacou que a cidadania em um país da União Europeia poderia ser adquirida por um valor menor.

El Salvador offering Visas and citizenship to anyone investing $1million (in USDt or Bitcoin) in the country

Frankly uncompetitive in the global market (can get EU citizenship for less) so disappointing https://t.co/ALydiMAJRj

— Alistair Milne (@alistairmilne) December 7, 2023