Retrospectiva 2021 e o que esperar do mercado de criptomoedas em 2022

Aprovação de diversos ETFs de criptomoedas no mundo todo, grandes empresas adicionando bitcoin em suas reservas e El Salvador adotando um criptoativo como moeda oficial. Esses foram apenas alguns dos momentos mais marcantes do ano de 2021 para o mercado de criptomoedas, que vivenciou um grande crescimento e atingiu uma capitalização de mais de US$ 3 trilhões.

Mas o que mais impactou o mercado? Quais outros momentos foram relevantes para o futuro do setor? E o que esperar do próximo ano?

Ficou curioso? Então solta o play!

