Próximo de suposto lançamento de ETFs, Ethereum pode ter correção de preço, mostram gráficos

Os mercados globais enfrentam uma semana de baixa volatilidade, aguardando a divulgação do PCE na próxima sexta-feira, 28. Enquanto isso, as discussões sobre a possível aprovação dos ETFs de Ethereum intensificaram-se com o arquivamento do formulário 8-A do ETF de Ethereum da VanEck.

As criptomoedas passam por uma semana de correção, com o bitcoin acumulando uma queda de 9,45% em junho, o Ethereum desvalorizando-se em 10,60% e Solana apresentando uma baixa de 17,95% neste mês.

Apresentamos a análise técnica do S&P 500, DXY, bitcoin, ether e Solana.

S&P 500

O S&P500 possui tendência de alta no curto e médio prazo, com formação de topos e fundos ascendentes. As médias móveis de 21 e 50 dias têm cruzamento de alta, e os indicadores podem atuar como suportes relevantes. O pivô de alta com fundo em 4.950 e topo em 5.265 pode ser usado para definir as extensões de Fibonacci em 5.465 (161,8%) e 5.595,0 (200%).

DXY

O dólar fechou a última semana com alta de 0,30% de alta, mas iniciou a semana em queda. No gráfico diário do DXY, o preço voltou a trabalhar acima da média móvel de 200 dias e observamos uma desaceleração da tendência de alta do curto prazo. As próximas resistências são 106,500 (topo de mai-24) e 107,100 (topo de novembro de 2023).

Insight: A tendência de alta do DXY é de alta, mas o price action mostra diminuição no deslocamento e sobreposição de barras. O Índice de Força Relativa em 55 indica perda de momentum. Será importante acompanhar a reação compradora perto das médias móveis para uma melhor definição de cenário.

Bitcoin (BTCUSD)

O bitcoin teve um aumento da pressão vendedora e pode completar a terceira semana consecutiva de queda, com 8,73% de baixa no mês de junho. A tendência de médio prazo é de alta, mas o movimento perdeu força com a falha de rompimento do último topo em US$ 72.000.

O gráfico diário do BTCUSD mostra que o preço encontrou dificuldade em romper o topo da lateralidade e formou uma sequência de máximas e mínimas mais baixas que as anteriores. As médias móveis de 21 e 50 dias têm cruzamento de queda e podem atuar como resistências. O rompimento da média móvel de 200 dias pode levar ao teste das projeções de Fibonacci da lateralidade em US$53.880 (61,8%) e US$ 50.020 (100%).

Ethereum (ETHUSD)

O gráfico do Ethereum (ETHUSD) possui tendência de alta no médio prazo, mas o preço formou um topo mais baixo que o anterior em US$ 3.950, indicando aumento da pressão vendedora. O próximo suporte é o fundo da lateralidade e média móvel de 200 dias em US$ 3.000. O rompimento desse nível pode aumentar as probabilidades de correções mais profundas no curto prazo.

Solana (SOLUSD)

O criptoativo Solana testou a média móvel de 200 dias e encontrou alguma defesa da ponta compradora. O gráfico diário do SOLUSD mostra diminuição da força da tendência de alta do médio prazo e teste de um importante suporte. A retomada da tendência de alta depende da superação do último topo em US$ 175.

