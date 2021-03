Podcast: Como a portabilidade dos seus dados financeiros pode impactar seu bolso

Já imaginou mover todo o seu histórico financeiro para outro banco com a mesma facilidade que você troca de operadora de celular sem precisar alterar seu número de telefone? Essa realidade está bem mais próxima do que você imagina. Isso porque, no primeiro dia de fevereiro, entrou em vigor a primeira fase do open banking.

O open baking possibilitará aos usuários do sistema financeiro mover todas as suas informações financeiras para onde desejar, por meio de integrações tão simples como hoje você faz login em milhares de sites e plataformas usando suas credenciais do Facebook ou do Google.

Com o novo sistema, você poderá compartilhar dados financeiros com instituições financeiras das quais não é cliente — e isso só acontece se você assim desejar —, o que deve gerar aumento da concorrência e, claro, condições melhores para os consumidores. Além disso, também vai possibilitar a oferta de produtos e serviços customizados, totalmente ajustado às suas necessidades.

Mas isso é só a ponta do iceberg. O open banking pode - e deve! - revolucionar o sistema financeiro no Brasil.

Quer saber mais? Então confira o novo espisódio do podcast Future of Money, no canal da EXAME Invest no Spotify (clicando no player abaixo), ou na sua plataforma de podcasts preferida! Com apresentação de Nicholas Sacchi e Lucas Yamamoto, o podcast tem nesse episódio a participação do especialista Bruno Diniz, que também é colunista da EXAME.