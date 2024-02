Os próximos passos do futuro do dinheiro: descubra o papel da tokenização

A civilização não seria o que é hoje, não fosse pela existência do dinheiro, ou qualquer forma que ele assumisse. Como resultado, muito mudou no conceito e função do dinheiro desde os primeiros dias do escambo até os desenvolvimentos da atual e moderna era digital.

O dinheiro evoluiu e se adaptou às revoluções tecnológicas, tomando diferentes formas ao longo do tempo:

Sistema de escambo: uma economia, na qual a troca direta de bens e serviços era seguida por uma dupla coincidência de desejos nas transações. Polanyi (1944) descreve o escambo como "uma forma primitiva e ineficiente de troca, limitada pela necessidade de encontrar uma coincidência de necessidades";

Dinheiro físico: uma revolução notável na introdução do dinheiro em moedas e papel-moeda que trouxe facilidade nas transações e medidas universais. A invenção do dinheiro físico foi um marco na história humana, facilitando o comércio e a expansão econômica;

Digitalização do dinheiro: a invenção dos cartões de crédito, e-banking e e-wallets trouxe uma nova era de conveniência, que abstraiu ainda mais o aspecto do dinheiro das formas físicas. A digitalização do dinheiro representa uma revolução na maneira como acessamos e gastamos nossos recursos financeiros;

Criptomoedas e tokenização: no geral, os desenvolvimentos de criptomoedas e a crescente importância da tokenização apresentam o novo estágio na evolução do dinheiro—uma virada absoluta para transações realizadas eletronicamente, representando um movimento em direção a formas totalmente digitais, seguras e descentralizadas de transações financeiras.

Tokenização e o futuro do dinheiro

A tokenização é essencialmente o processo pelo qual os direitos de um ativo seriam convertidos em um token digital sobre um blockchain. Essa tecnologia permite a representação de ativos do mundo real em tokens digitais, oferecendo níveis de acesso, liquidez e eficiência até então inéditos.

Uma nova era da economia digital está acontecendo bem diante dos seus olhos. Não perca tempo nem fique para trás: abra sua conta na Mynt e invista com o apoio de especialistas e com curadoria dos melhores criptoativos para você investir.

Nos casos de uso do mundo real, o maior impacto da tokenização se apresenta em diferentes indústrias no campo em que ativos ilíquidos ou com características de estrutura complexa, podem ter sua a propriedade fracionada, liquidez aumentada e maior capacidade de transacionalidade.

Benefícios do uso da tokenização

Com a tecnologia blockchain, a tokenização representará o valor que é trocado de maneira segura, transparente e eficiente. Isso democratizará o acesso a oportunidades de investimento e simplificará a transferência de propriedade.

As implicações da tokenização poderiam ir além do espaço financeiro e mudar a própria maneira como as pessoas ganham, poupam e investem. Equiparando o tempo pessoal e os esforços dos seres humanos à tokenização de valores pessoais, são novos paradigmas a serem considerados.

A mudança total de ativos financeiros e tokenização equivale a possíveis redefinições na estruturação de produtos, estratégias de investimento e também na segurança e transparência das transações, diminuindo as taxas de fraude e aumentando níveis de confiança nos sistemas financeiros tradicionais

Desafios na adoção em escala da tokenização

Embora tenha potencial, no entanto, a distribuição em massa da tokenização enfrenta desafios regulatórios, tecnológicos e relacionados ao risco. As estruturas legais, que definem o formato dos ativos tokenizados, são indispensáveis para integrá-los aos sistemas financeiros convencionais de maneira apropriada.

Entre os principais desafios estará garantir que as pessoas tenham acesso equitativo à tecnologia e aos seus benefícios, mitigando os riscos potenciais como volatilidade do mercado, combinada com vulnerabilidades de segurança das aplicações e transações.

A tokenização está agora na vanguarda de liderar essa mudança para o futuro—um futuro onde não apenas o valor do dinheiro, mas também o valor do tempo e esforço humano, podem ser formatados de forma mais escalável e eficiente. O dinheiro está evoluindo globalmente de ativos tangíveis para ativos digitais, com o objetivo de projetar sistemas financeiros mais eficazes, seguros e inclusivos.

