Oferta de bitcoin em corretoras tem o menor nível em quatro anos após processos da SEC

Dados da empresa de análises Santiment apontam que a oferta de bitcoin em corretoras de criptomoedas atingiu o seu menor nível em quatro anos, desde fevereiro de 2018. Os investidores estariam optando por transferir suas unidades da criptomoeda para carteiras de autocustódia após a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) processar duas das maiores corretoras do setor.

As carteiras de autocustódia permitem que o próprio investidor faça a custódia de seus ativos. Quando eles ficam depositados em uma corretora, é a corretora que fica responsável pelo serviço. Apesar de alguns usuários enxergarem dificuldades em utilizar as carteiras de autocustódia, elas podem ser opções mais seguras em momentos de incerteza, pois caso a corretora venha a falência, os investidores podem perder o seu patrimônio, como no caso FTX em 2022.

Segundo dados da Santiment, cerca de 6,4% da oferta de bitcoin saiu das corretoras na semana passada.

📉 #Bitcoin's exchange supply has now fallen to its lowest level since February, 2018. Traders continue moving $BTC to self custody during the uncertainty surrounding #Binance & #Coinbase. As long as these #SEC lawsuits loom, this trend should continue. https://t.co/CBOxJ8oA07 pic.twitter.com/c7MQyMswgp — Santiment (@santimentfeed) June 14, 2023

“A oferta de bitcoin em corretoras caiu para o seu menor nível desde fevereiro de 2018. Os investidores continuam transferindo bitcoin para carteiras de autocustódia durante um período de incerteza em relação à Binance e a Coinbase. Enquanto esses processos da SEC tramitam, essa tendência deve continuar”, publicou a Santiment no Twitter.

A SEC processou as corretoras Binance e Coinbase pela oferta e negociação irregular de valores mobiliários no país. O caso gera discussão entre especialistas e executivos de corretoras, que discordam da medida. O empresário Michael Saylor, fundador da empresa de capital aberto que mais investe em bitcoin no mundo, acredita que o bitcoin pode virar o foco do mercado cripto após os processos.

