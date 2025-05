Na contramão global, Brasil supera R$ 22 milhões em saques de fundos de criptomoedas

Os investidores do Brasil de fundos baseados em criptomoedas sacaram líquidos US$ 3,9 milhões, US$ 22,15 milhões, no acumulado semanal da última sexta-feira (16). No entanto, os US$ 785 milhões globais representaram o quinto período consecutivo de entradas líquidas, segundo a CoinShares.

De acordo com relatório da gestora de criptomoedas, Suécia e Canadá também retiraram líquidos US$ 16,3 milhões e US$ 13,5 milhões em produtos de investimento de criptomoedas na última semana. Em direção contrária, Estados Unidos, Alemanha, Hong Kong e Suíça aportaram líquidos US$ 681 milhões, US$ 86,3 milhões, US$ 24,2 milhões, US$ 13,5 milhões e US$ 2,7. Enquanto isso, outros países totalizaram US$ 11,6 milhões em saldo positivo.

As retiradas brasileiras não impediram que o país mantivesse um acumulado anual de US$ 68 milhões. Em relação ao total de ativos sob gestão (AuM, na sigla em inglês), os aportes nacionais chegaram a US$ 1,46 bilhão, responsável por manter o país na sexta colocação em relação aos US$ 172,88 do acumulado global. Estados Unidos, Canadá, Suíça, Alemanha e Suécia fecharam a semana com respectivos AuM de 131,24 bilhões, US$ 6,16 bilhões, US$ 6,04 bilhões, US$ 5,99 bilhões e US$ 3,56 bilhões.

Segundo a CoinShares, os investidores aproveitaram alta do BTC com o apelo institucional por Bitcoin e a possibilidade de elevação na taxa de juros do Federal Reserve (Fed). O que se reverteu em US$ 5,8 milhões em produtos baseados em posições vendidas (short) de BTC.

Na aferição de fundos cripto baseada por criptoativo, a CoinShares associou os US$ 204,9 milhões em entradas líquidas de produtos em Ethereum

à atualização Pectra da rede líder dos contratos inteligentes. Apesar disso, os fundos em Bitcoin se mantiveram na vanguarda através de US$ 557 milhões em entradas líquidas. Fundos em SUI, Short Bitcoin e XRP também se destacaram ao registrarem respectivos saldos positivos de US$ 9,3 milhões, US$ 5,8 milhões e US$ 4,9 milhões. Pelo contrário, fundos de cestas multiativos e em Solana registraram respectivas saídas líquidas de US$ 2,9 milhões e US$ 900 mil.

Os principais fluxos de entrada líquida em fundos cripto foram do iShares Bitcoin Trust ETF, 2X Ether ETF, iShares Ethereum Trust ETF, Bitwise Ethereum Staking ETP e Grayscale BITCN MINI TRU ETF, respectivamente em US$ 841,8 milhões, US$ 68,4 milhões, US$ 66 milhões, US$ 46 milhões e US$ 39,8 milhões.

No lado das saídas líquidas, os maiores volumes de retiradas semanais foram do Fidelity Wise Origin Bitcoin, Grayscale Bitcoin Trust ETF, ARK 21Shares Bitcoin ETF, 2X Bitcoin Strategy ETF e Grayscale Ethereum Trust ETF, cujas respectivas retiradas foram de US$ 122,1 milhões, US$ 72 milhões, US$ 68,9 milhões, US$ 67,9 milhões e US$ 26,2 milhões.

Na semana anterior, os investidores nacionais retiraram R$ 3,4 milhões em mais uma semana otimista dos fundos de criptomoedas.

