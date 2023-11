Mineradores vão devolver taxa recorde de R$ 15 milhões paga em transferência de bitcoin

A rede de mineradores de bitcoin AntPool anunciou nesta quinta-feira, 30, que vai devolver os US$ 3 milhões pagos como uma taxa para uma transferência de bitcoin. O valor é o maior já registrado na rede da criptomoeda, mas estaria ligado a um ataque hacker, segundo o usuário que fez a transação.

Ao explicar a decisão, a AntPool destacou que o sistema de controle de riscos da rede já havia congelado temporariamente a taxa e pediu que o responsável pela operação entrasse em contato com a rede para que o valor pudesse ser devolvido. Ao todo, a taxa foi de 83 unidades da criptomoeda.

O usuário que realizou a transferência fez um post no X, antigo Twitter, afirmando que a taxa incomum teria sido paga devido a um ataque hacker em sua carteira digital. Ele explicou que havia criado uma carteira física nova e estava transferindo 139 bitcoins para ela quando o ataque ocorreu.

Segundo ele, a quantia foi "transferida imediatamente para outra carteira", com o usuário especulando que algum hacker pode ter usado um código de programação na carteira que enviou a quantia. O código também pode ter sido o responsável pelo cálculo errôneo da taxa paga.

Ele destacou que, dos 139 bitcoins, 55 já foram transferidos para a carteira do responsável pelo ataque e, por isso, estavam "perdidos para sempre". Agora, ele busca recuperar os 83 bitcoins que acabaram virando a taxa para o processamento da transferência.

Taxa para transferir bitcoins

O funcionamento da rede do bitcoin envolve o pagamento de uma taxa padrão para realizar qualquer movimentação no blockchain. Cada transferência entra em uma fila de validação, cujo processo é conhecido como mineração. Atualmente, os mineradores também recebem uma recompensa de 6,25 unidades do ativo para cada validação.

Entretanto, usuários podem acelerar o processo e "furar" a fila a partir do pagamento de uma taxa maior, que efetivamente é a recompensa obtida pelo minerador ao processar a movimentação. Apesar da prática resultar em taxas maiores, o valor pago ainda foi atípico.

Considerando apenas o valor pago em bitcoins, a maior taxa já registrada na rede foi de 291 unidades do ativo, paga em 2016. Naquele ano, porém, o preço da criptomoeda em relação ao dólar era significativamente menor, o que resultou em um valor menor considerando a moeda norte-americana.

