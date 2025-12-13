Mineradores de bitcoin podem impulsionar adoção corporativa

As mineradoras de bitcoin, que podem adquirir a criptomoeda a custos inferiores ao de mercado, podem estar na melhor posição para impulsionar a adoção corporativa, já que a acumulação por parte de empresas de tesouraria cripto desacelera, segundo o BitcoinTreasuries.NET.

As empresas de tesouraria de bitcoin devem comprar 40 mil BTC no quarto trimestre, o menor volume desde o terceiro trimestre de 2024, afirmou o presidente do BitcoinTreasuries.NET, Pete Rizzo, em um relatório corporativo divulgado na quinta-feira.

Apesar da desaceleração, Rizzo destacou que as mineradoras de Bitcoin continuam a “ancorar as participações públicas em bitcoin” e responderam por 5% das novas adições e 12% dos saldos agregados de empresas públicas em novembro.

“Como as mineradoras podem adquirir BTC com desconto em relação ao preço de mercado por meio da produção de blocos, seus balanços patrimoniais podem se tornar cada vez mais importantes para sustentar a adoção corporativa, especialmente se outras tesourarias pausarem ou reduzirem suas compras”, disse ele.

Mineradoras já estão entre as maiores detentoras de bitcoin

Em média, as mineradoras geram cerca de 900 bitcoin por dia, de acordo com o Bitbo. A MARA Holdings possui a segunda maior reserva entre as empresas públicas, com 53.250 BTC.

A Riot Platforms é a sétima maior detentora, com 19.324 BTC, enquanto a Hut 8 Mining ocupa o nono lugar, com 13.696 BTC.

Rizzo afirmou que a “frenesi de compras do verão” das empresas de tesouraria cripto diminuiu, mas “a demanda não desapareceu”.

“As corporações públicas parecem estar se ajustando a um ritmo mais lento e seletivo, enquanto assimilam as compras recentes e reavaliam o risco”, acrescentou.

Novembro foi um teste de estresse para empresas de tesouraria

Em novembro, o preço do bitcoin caiu abaixo de US$ 90 mil pela primeira vez desde abril, o que criou um dos primeiros testes de estresse reais da era dos mercados de capitais de bitcoin, afirmou Rizzo.

Cerca de 65% dos compradores adquiriram BTC acima dos preços atuais e agora estão com perdas não realizadas.

“A queda do fim de novembro empurrou o preço à vista do bitcoin para perto de US$ 90 mil, levando muitos compradores de 2025 para o prejuízo. Entre as 100 empresas com custo base mensurável, cerca de dois terços agora estão com perdas não realizadas aos preços atuais”, explicou.

“Isso ainda não indica sofrimento generalizado, mas obriga comitês de risco e conselhos a enfrentarem o lado negativo de fazer média em preços elevados e depender do longo prazo para validar decisões de tesouraria.”

