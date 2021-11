Metaverso: o que é e qual a relação com o universo das criptomoedas?

Você sabia que o metaverso vai ser um dos principais geradores de emprego e de renda da próxima década? Grandes empresas como Facebook, Microsoft e Nike estão embarcando nessa tecnologia e te explicamos o por quê.

Assista ao vídeo e entenda como funciona esse mundo virtual, qual a sua relação com o universo das criptomoedas e se o metaverso anunciado por Mark Zuckerberg é realmente uma boa opção.

