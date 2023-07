Marketing digital será grande caso de uso da Web3, aponta relatório

O ecossistema da Web3 pode se tornar a próxima mina de ouro para os profissionais de marketing digital. Quase 200 empresas já estão investindo profundamente em formas de utilizar os recursos tecnológicos da próxima geração da internet para alavancar experiências no setor.

A Safary, uma empresa de análise de marketing da Web3, divulgou um relatório abrangente intitulado "The Web3 Growth Landscape 2023", que mostra o atual cenário desse segmento. O relatório observa que a década de 2010 foi a "era de ouro do marketing digital". Com o crescimento da chamada Web2, o número de empresas do setor cresceu de 150 em 2011 para 11 mil em 2023.

Entretanto, nos últimos três anos, o cenário do marketing digital mudou para um ambiente mais centrado na privacidade. Portanto, os profissionais de marketing também podem precisar mudar de rumo e adotar as tecnologias associadas à Web3, afirma o relatório.

Os casos de uso da Web3

As descobertas adicionais do relatório revelam que atualmente há quase 200 empresas que já estão "pensando profundamente" sobre o novo cenário de mídia digital, e 71 delas já levantaram coletivamente US$ 600 milhões em financiamento. As plataformas de mensagens, de buscas e de fidelidade são as categorias mais bem capitalizadas, segundo o relatório, com cada uma delas atraindo mais de US$ 100 milhões em financiamento.

Já as plataformas de missões, como a Yield Guide Games, criam mercados de engajamento, direcionando os usuários a se engajar em ofertas de incentivo. Isso facilita um relacionamento mais direto entre marca e usuário do que os anúncios, na visão do estudo.

Além disso, as empresas de fidelidade ajudam as marcas a aumentar o valor e a retenção do cliente por meio de programas de recompensas alimentados por NFTs e tokens digitais. Há também ferramentas de análise para profissionais de marketing, como a Nansen e a Dune, que agregam dados de plataformas, sociais e de blockchains para obter indicadores de crescimento das comunidades.

Plataformas de descoberta, como o DappRadar, "têm o potencial de serem algumas das maiores proprietárias de anúncios de imóveis na Web3", acrescentou o relatório, desde que invistam em estratégias de longo prazo, como SEO. Ele também cita o CoinMarketCap como um exemplo de um dos "sites com maior tráfego na Internet".

Há ainda 18 agências de crescimento da Web3 que aconselham e implementam estratégias de crescimento em nome de projetos de blockchain. A Chiefmartec, empresa de análise do setor de marketing, contabilizou 11.038 soluções e serviços de marketing este ano – um aumento de 11% em relação aos 9.932 registrados em 2022.

O relatório defende que, à medida que a Web3 evolui e cresce, os profissionais de marketing precisarão se adequar aos seus princípios, e parece que centenas de startups já estão em vantagem nesse nicho do mercado.

