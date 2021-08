Maior rede de shoppings do Brasil terá caixas eletrônicos de criptomoedas

A Coin Cloud, empresa especializada na fabricação de caixas eletrônicos de bitcoin, anunciou nesta quarta-feira, 18, uma parceria com brMalls, maior rede de shoppings centers do Brasil para a instalação de 15 novas máquinas para negociação de criptomoedas em oito cidades brasileiras.

No final do ano passado, a Coind Cloud já havia anunciado a instalação das primeiras máquinas para compra e venda de bitcoin do país, em São Paulo e no Rio de Janeiro. Depois, já no início de 2021, expandiu sua atuação para as cidades de Campinas, Belo Horizonte, Recife, Curitiba e Campo Grande.

Agora, serão instaladas, até o final desta semana, máquinas em shoppings da rede brMalls em São Paulo, Rio de Janeiro, Piracicaba, Barueri, Niterói, Goiânia e Vila Velha. O shopping São Bernardo do Campo, na cidade da Grande São Paulo, já recebeu o equipamento na última segunda-feira, 16.

Na capital paulista, os shoppings que receberão as máquinas da Coin Cloud são Mooca Plaza, Jardim Sul, Villa Lobos e Metrô Santa Cruz. Na capital fluminense, o caixa eletrônico de bitcoin será colocado no Shopping Tijuca.

O ano de 2021 tem visto uma crescimento expressivo no número de caixas eletrônicos de bitcoin e criptomoedas instalados pelo mundo. Segundo dados do site Coin ATM Radar, que monitora esse tipo de equipamento, foram instaladas mais de 10 mil máquina para compra e venda de criptomoedas no primeiro semestre do ano, mais do que 2020 inteiro, que contou com 7.620 novos equipamentos instalados pelo mundo.

Atualmente, são mais de 25 mil caixas eletrônicos de criptoativos espalhados por 74 países, com a grande maioria delas instalados nos Estados Unidos.

A Coin Cloud é apenas uma entre as dezenas de fabricantes desse tipo de equipamento, que pode ter variações como os criptoativos disponíveis para negociação e a possibilidade de apenas comprar ou também de vender os ativos digitais.

As máquinas que serão instaladas nos shoppings da rede brMalls negociam mais de 30 criptoativos, como bitcoin, ether, litecoin e stablecoins como USDT e USDC, entre outros. O equipamento funciona de forma bastante semelhante aos caixas eletrônicos convencionais e apresenta todas as instruções na tela, em português.

Para fazer uma compra, o usuário deve digitar o número do seu celular na máquina, que enviará um código de verificação por SMS. Então, basta digitar o código na máquina, escolher a criptomoeda desejada e inserir o dinheiro. O crédito em criptomoeda é feito instantaneamente na carteira digital do usuário. O valor mínimo para transação é de 10 reais para compra e 50 reais para venda.