Justiça dos EUA autoriza aquisição de empresa cripto falida pela Binance

A Justiça dos Estados Unidos concedeu uma autorização inicial para que a Binance.US, braço da corretora de criptomoedas nos EUA, compre cerca de US$ 1 bilhão em ativos da Voyager Digital, uma plataforma de negociações de criptomoedas que entrou em falência em 2022.

De acordo com a Reuters, o juiz responsável por acompanhar o processo de falência e reestruturação da Voyager concedeu a autorização, mas estabeleceu que o acordo precisará ser revisado pelas autoridades de segurança nacional dos Estados Unidos para evitar possíveis riscos.

Pelo acordo, os credores da Voyager também precisarão aprovar o acordo de compra pela corretora de criptomoedas. A companhia garantiu que abordará qualquer questão envolvendo possíveis preocupações de segurança nacional que possam ameaçar a venda.

"Estamos coordenando com a Binance e seus advogados não apenas para lidar com essa investigação, mas também para enviar voluntariamente um pedido para continuar este processo", afirmou o advogado da Voyager à Reuters.

Em 30 de dezembro, o Comitê dos Estados Unidos para Investimentos Estrangeiros (CFIUS, na sigla em inglês) levantou preocupações com o acordo, e destacou que sua revisão sobre a venda pode "afetar a capacidade das partes de concluir as transações, o prazo de conclusão ou os termos relevantes".

Pelo acordo, a Binance pagará US$ 20 milhões à plataforma falida de negociação e criptomoedas. Além disso, a Voyager vai transferir as contas de clientes que ainda possui para a Binance, o que permitirá que eles realizem saques pela primeira vez desde julho de 2022.

A estimativa atual da Voyager é que os clientes conseguirão recuperar até 51% de todos os valores que estavam depositados na empresa no momento em que ela entrou com o pedido de falência nos Estados Unidos. Já se o acordo for bloqueado, a plataforma precisará ressarcir os clientes, mas ela já disse que terá menos recursos disponíveis para isso.

A Voyager havia inicialmente fechado um acordo com a corretora de criptomoedas FTX para vender seus ativos. Entretanto, a negociação foi encerrada depois que a empresa também declarou falência. Pouco depois, a Binance.US - que já havia tentado adquirir a companhia - fez uma nova proposta, que foi aceita.

