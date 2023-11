JPMorgan lança pagamentos programáveis em plataforma própria de blockchain

O banco JPMorgan lançou uma funcionalidade de pagamento programável para usuários institucionais de sua plataforma de blockchain privada, JPM Coin.

Naveen Mallela, chefe da plataforma de blockchain bancária Onyx da JPMorgan, compartilhou detalhes da nova funcionalidade no LinkedIn por meio de um relatório inicial da Bloomberg. De acordo com Mallela, a funcionalidade de pagamento programável agora está disponível para todos os seus clientes institucionais.

A capacidade é dita permitir funcionalidades de tesouraria programáveis em tempo real e novos modelos de negócios digitais. Mallela elogiou o lançamento como um marco significativo na evolução do JPM Coin e descreveu a recém-introduzida programabilidade como o "santo graal" para sua plataforma blockchain.

A equipe da Onyx compartilhou mais detalhes sobre a funcionalidade de pagamento programável em correspondência com o Cointelegraph. Onyx e JPM Coin observam que esta funcionalidade tem sido um objetivo para a indústria de pagamentos por vários anos e a destacam como a primeira do tipo oferecida por um banco comercial global.

Sistema JPM Coin

A solução atende a contas baseadas em blockchain no Sistema JPM Coin, permitindo que os usuários programem pagamentos usando uma interface "Se Isto, Então Aquilo".

A empresa de tecnologia alemã Siemens AG é o primeiro cliente institucional a utilizar a funcionalidade de pagamento programável, comprovando seu uso recentemente em 6 de novembro. A FedEx e a Cargill também devem utilizar a solução antes do final de 2023.

De acordo com a Onyx, os usuários podem usar pagamentos programáveis para gerenciar várias funções automatizadas. Isso inclui financiamento dinâmico, que permite a especificação de uma série de regras para financiar dinamicamente uma conta bancária em caso de déficits.

Pagamentos com base em eventos são outro caso de uso, onde os usuários podem executar pagamentos com base em eventos, incluindo chamadas de margem, entrega de ativos, bens e serviços ou cumprimento de obrigações contratuais.

Vantagens da programabilidade

A declaração de Mallela destaca a oferta como o catalisador para possibilitar funcionalidades dinâmicas e baseadas em eventos alimentadas pela tecnologia blockchain:

"A programabilidade tem sido um objetivo-chave para moedas digitais e dinheiro tokenizado desde o início."

O tesoureiro do grupo Siemens AG, Peter Rathgeb, acrescentou que a introdução da programabilidade aproveita as "vantagens e recursos do mundo cripto" em combinação com as contas bancárias baseadas em blockchain do JPMorgan.

"Isso levará a Siemens ao próximo nível de automação, não apenas para otimizar o uso de capital de giro, mas também para possibilitar modelos de negócios digitais baseados em dados e apoiar a escalabilidade de nossos negócios na Siemens do lado da tesouraria."

Acredita-se que o JPMorgan também esteja desenvolvendo uma nova solução baseada em blockchain para transações internacionais. Conforme um relatório de 7 de setembro, a nova solução de token de depósito é uma oferta separada de sua plataforma JPM Coin e terá que aguardar a aprovação regulatória nos Estados Unidos.

