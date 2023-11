Startup de Web3 investida pelo BTG anuncia executivo ligado aos esports

A Lumx anunciou nesta terça-feira, 14, a inclusão de Rodrigo Terron como Chief Growth Officer da startup que recebeu investimento do BTG Pactual e segue se destacando no setor da Web3, classificada por especialistas como a “nova fase da internet”.

Terron foi reconhecido pela Forbes Under 30 e possui um vasto histórico em startups, empresas de tecnologia e games.

Antes de sua adesão à Lumx, Terron desempenhou um papel fundamental na Rocketseat após a fusão com a Shawee, empresa da qual foi fundador. Ele também é investidor de startups e conselheiro estratégico na Los Grandes, uma equipe famosa de esports no Brasil.

"Conheço a Lumx desde a sua fundação. Mais do que uma startup, a empresa tem consolidado um posicionamento de liderança em uma indústria em pleno desenvolvimento. Acredito que a web3 é a evolução do que chamamos de internet e, para esse novo cenário, precisamos evoluir em infraestrutura. Tenho certeza de que a equipe da Lumx está preparada para isso. Assumir o papel de executivo voltado para o crescimento está alinhado com os meus próximos objetivos de carreira e sinto que posso contribuir significativamente com este time incrível”, disse Rodrigo Terron, novo Chief Growth Officer da Lumx, em um comunicado.

Histórico de destaque na Web3

A Lumx é uma das startups brasileiras mais bem posicionadas no setor da Web3. Investida pelo BTG Pactual, a Lumx vinha se destacando nos negócios envolvendo a tecnologia blockchain muito antes, com um portfólio que inclui nomes como Ambev, Elo, Meta, Nestlé, Coca-Cola e o sucesso dos NFTs da Reserva.

“A chegada do Terron à nossa equipe marca um momento crucial para a Lumx. Nos últimos meses, empenhamo-nos intensamente em refinar nosso posicionamento, destacando nosso compromisso em desenvolver uma infraestrutura blockchain facilmente aplicável, segura e escalável, não só para o mercado brasileiro, mas também para toda a América Latina. A vinda dele é fundamental para fortalecer a escalabilidade de nossos produtos e nosso crescimento fora do Brasil. Já nutríamos uma grande admiração profissional por ele, e agora, com grande entusiasmo, anunciamos oficialmente sua entrada como sócio da Lumx”, disse Caio Barbosa, co-CEO da Lumx.

