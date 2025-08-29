Future of Money

BitcoinEthereumCriptomoedasDrexBlockchain

Patrocínio:

Design sem nome (2)
LOGO SENIOR_NEWS

JPMorgan: bitcoin está barato e 'subvalorizado' em relação ao ouro

Em relatório, banco afirma que a criptomoeda tem potencial para bater novo recorde em 2025 e chegar a US$ 126 mil

JPMorgan: banco vê bitcoin com espaço para novas altas (Mike Kemp/Getty Images)

JPMorgan: banco vê bitcoin com espaço para novas altas (Mike Kemp/Getty Images)

João Pedro Malar
João Pedro Malar

Editor do Future of Money

Publicado em 29 de agosto de 2025 às 10h33.

Tudo sobreJPMorgan
Saiba mais

O JPMorgan divulgou um relatório na última quinta-feira, 28, em que afirma que o preço do bitcoin está "muito baixo" na comparação com o ouro. O banco avalia que a volatilidade da criptomoeda teve uma queda recorde, o que abre margem para comparações com o preço do ativo de reserva de valor mais tradicional do mercado.

Os analistas do banco ressaltam que a volatilidade da criptomoeda caiu de cerca de 60% para 30% desde o início do ano. Levando esse novo nível de volatilidade em conta, a avaliação do JPMorgan é que o ativo deveria estar cotado a cerca de US$ 126 mil, contra os US$ 113 mil atuais.

A visão do banco é que o bitcoin deve atingir esse novo patamar de preço até o final de 2025. Na prática, o preço representaria um novo recorde para a criptomoeda. Para o JPMorgan, há uma combinação de fatores no mercado atualmente que deve impulsionar o ativo.

Razões para a alta do bitcoin

Um dos principais destaques é o crescimento acelerado de compras da criptomoeda por empresas interessadas em usá-la como ativo de reserva. Os ativos adquiridos ficam parados, sem movimentação no mercado, o que acaba ajudando na redução da volatilidade do preço.

Além disso, a inclusão de ações dessas empresas em índices de bolsas de valores acaba criando uma exposição indireta ao bitcoin e fluxos consequentes de investimento que beneficiam a criptomoeda. E o JPMorgan acredita que as compras do ativo vão acelerar ainda mais.

Na prática, a adoção corporativa e institucional do ativo e a redução da volatilidade de preço reforçam o caso de investimento na criptomoeda, segundo o JPMorgan. Ao mesmo tempo, a redução de volatilidade fortalece o potencial do bitcoin ser um substituto para o ouro.

A razão de volatilidade entre os dois ativos caiu para 2 pontos, o menor nível registrado. O número implica em uma capitalização de mercado do bitcoin 13% maior que a atual, o que levaria ao recorde de preço projetado pelo JPMorgan. Com isso, haveria uma proporção correta com a capitalização do ouro.

O cenário também é bastante diferente do observado no final de 2024. Naquele momento, a criptomoeda operava em um nível de preço US$ 36 mil acima do preço justo considerando a proporção com o ouro. Agora, o ativo está abaixo desse nível, indicando um potencial de alta.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube Telegram | TikTok

Acompanhe tudo sobre:JPMorganBitcoinCriptomoedasOuro

Mais de Future of Money

“Stablecoins são a última moda em cripto”, diz CEO da Bitso em evento no México

Diretor do Citi diz que 'dinheiro é incompatível com a economia digital'

Cartórios de Santa Catarina proíbem registro de tokenização de imóveis; setor critica decisão

'Dinastias do bitcoin': próxima 'grande transferência de riqueza' vai levar herdeiros para cripto

Mais na Exame

Brasil

Não tenho pressa para retaliar, quero negociar, diz Lula após autorizar uso da Lei de Reciprocidade

Mercados

Raízen: endividada, empresa vai levantar R$ 1,5 bi com venda de usinas

Inteligência Artificial

Meta perde talentos de IA recém-contratados; o que está por trás da crise?

Negócios

Bill Gates, Nvidia e Google investem US$ 863 milhões em startup de fusão nuclear