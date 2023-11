Investimento institucional em bitcoin chega a US$ 1 bilhão em 2023

Os veículos de investimento institucional em bitcoin receberam mais de US$ 1 bilhão em novos investimentos em menos de dois meses.

Em seu último relatório semanal em 13 de novembro, a empresa de gestão de ativos de criptomoedas CoinShares reforçou a narrativa de que o bitcoin e as altcoins estão novamente atraindo capital.

Ativos institucionais de criptomoedas crescem 99% este ano

O bitcoin, o ether e algumas das principais altcoins estão desfrutando de ganhos de preço à medida que a empolgação com a possível aprovação do primeiro fundo negociado em bolsa (ETF) de spot nos Estados Unidos cresce.

Desde novembro de 2022, o valor de mercado total de criptomoedas aumentou em US$ 600 bilhões, conforme confirmado pelos dados da TradingView.

No entanto, nos últimos dois meses, houve um aumento acentuado nos fundos sendo investidos em produtos de investimento em criptomoedas, revela a CoinShares.

“Os produtos de investimento em ativos digitais receberam entradas totalizando US$ 293 milhões na semana passada, elevando essa sequência de sete semanas de entradas além da marca de US$ 1 bilhão, deixando as entradas do ano até o momento em US$ 1,14 bilhão, tornando-se a terceira maior entrada anual registrada”, resumiu.

Entre as estatísticas impressionantes que mostram o renascimento das criptomoedas em 2023 está o total de ativos sob gestão (AUM) de produtos negociados em bolsa (ETPs) de criptomoedas.

Desde o início do ano, esse valor praticamente dobrou, ganhando quase 10% apenas na última semana.

“Com US$ 44,3 bilhões, o AUM total é agora o mais alto desde os principais fracassos de fundos de criptomoedas em maio de 2022”, observou a CoinShares.

O relatório acrescentou que aqueles que pretendem fazer posições de "long" em bitcoin receberam a maior parte do volume.

“O bitcoin recebeu entradas totalizando US$ 240 milhões na semana passada, elevando as entradas do ano até o momento para US$ 1,08 bilhão, enquanto o short no bitcoin viu saídas de US$ 7 milhões, indicativo de um sentimento positivo contínuo”, afirmou.

“Isso é o que a adoção parece”

O renovado interesse levou a empresa de análise on-chain Glassnode a reavaliar a dinâmica de oferta de bitcoin.

Com o próximo halving do subsídio de bloco a apenas cinco meses de distância, a quantidade de bitcoin guardada para armazenamento agora supera em 2,4 vezes a quantidade minerada, como mostrado na última edição de seu boletim semanal, "The Week On-Chain".

“O quarto evento de halving está se aproximando rapidamente e representa um marco importante fundamental, técnico e filosófico para o bitcoin. Para os investidores, também é uma área de intriga, dada a impressionante rentabilidade nos ciclos anteriores”, comentou.

Entre os diversos gráficos acompanhantes, um mostrava o armazenamento de suprimento de bitcoin por detentores de longo prazo, ou LTHs - entidades que mantêm moedas há 155 dias ou mais.

Continuando, Philip Swift, criador da plataforma de estatísticas Look Into Bitcoin, destacou o aumento de entidades de carteiras, tanto grandes quanto pequenas.

"Isso é o que a adoção parece", ele disse aos assinantes no dia.

