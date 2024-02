IA vai impactar todas as profissões, nenhuma ficará de fora, diz especialista

Para a especialista em novas tecnologias e futurista Martha Gabriel, a inteligência artificial vai impactar todas as profissões, e por isso é importante aprender sobre a tecnologia e se preparar. Os impactos da IA generativa na sociedade e na economia são o tema do novo episódio do Future of Money, um podcast da EXAME.

"As pessoas perguntam para mim: 'então eu vou ser substituído [pela inteligência artificial]?'. Na realidade, a inteligência artificial vai impactar todas as profissões, todas. Não tem uma que vai ficar fora nos próximos anos, mas vai impactar de forma diferente. Em algumas profissões, ela tem um potencial enorme de complementar o que você faz", destacou a especialista.

Para Gabriel, é importante que as pessoas consigam "fazer uma análise na sua área. O impacto da inteligência artificial é diferente em cada área, o ritmo de implementação também é diferente. Não é que ela vai chegar e de repente trocar todas as profissões, algumas isso já aconteceu, você não tem mais o que fazer para atuar naquela área, e outras ela ainda está no processo e outras vai demorar um pouquinho".

"Então, se você quiser fazer uma análise de qual é a probabilidade de você ser substituído, tem alguns fatores que você pode analisar primeiro", pontua a especialista. Para ela, também é importante que ocorram mudanças na educação para garantir essa adaptação, além de ser necessário que as pessoas entendam quais habilidades desenvolver para lidar com a inteligência artificial.

