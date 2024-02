Índice global de avaliação de governança de inteligência artificial é lançado na China

A equipe do Centro de Ética e Governança da Inteligência Artificial do Instituto de Automação da Academia Chinesa de Ciências divulgou que lançou, em conjunto com o Centro de Pesquisa de Inteligência Artificial a Longo Prazo, o Índice Global de Avaliação da Governança da Inteligência Artificial (AGILE) no dia 4 de fevereiro.

O índice avaliou 14 países em sua primeira rodada de avaliações, mostrando que, em termos de desenvolvimento da inteligência artificial, os Estados Unidos e a China estão na liderança em termos de volume. Em relação à governança da inteligência artificial, a China está no primeiro escalão, logo atrás dos Estados Unidos.

Segundo a introdução, com base na abordagem de avaliação “correspondente ao nível de desenvolvimento”, o índice AGILE parte do nível de desenvolvimento da inteligência artificial, ambiente de governança, ferramentas de governança e eficácia da governança, incluindo 39 indicadores de avaliação em 18 dimensões de avaliação. Ele descreve detalhadamente a situação da governança global da inteligência artificial e enfatiza a necessidade de cooperação internacional, desenvolvimento equitativo e um quadro abrangente de governança para enfrentar os desafios da governança da inteligência artificial.

Os 14 países avaliados inicialmente pelo índice AGILE incluem os membros do G7, como os Estados Unidos e o Reino Unido, os cinco membros originais do BRICS, como a China e o Brasil, e dois países representativos regionais, como Singapura e os Emirados Árabes Unidos. Os resultados da avaliação mostram que os países de primeiro escalão em termos de governança da inteligência artificial incluem os Estados Unidos, China, Singapura, Canadá, Alemanha e Reino Unido.

Nesta avaliação, a pontuação do índice AGILE de cada país está fortemente correlacionada com o seu PIB per capita. Vale ressaltar que as pontuações da China e da Índia são significativamente maiores do que o nível correspondente do PIB per capita.

De acordo com estatísticas, o número de incidentes de risco relacionados à inteligência artificial registrados em 2023 aumentou 12 vezes. Como um dos principais redatores do índice, Zeng Yi, pesquisador do Instituto de Automação da Academia Chinesa de Ciências, diretor do Centro de Ética e Governança da Inteligência Artificial e especialista consultor sênior da ONU em inteligência artificial, disse à imprensa: “Nenhum país pode resolver sozinho os problemas de desenvolvimento e governança da inteligência artificial, a cooperação entre os países em escala global é inevitável.”