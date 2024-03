Golpe usa IA para fingir ser Elon Musk e roubar criptomoedas em lançamento da Starship

Um lançamento importante do foguete Starship, da empresa de Elon Musk SpaceX, estava previsto para acontecer nesta quinta-feira, 14, chamando a atenção de muitas pessoas incluindo golpistas profissionais.

Elon Musk ofereceu criptomoeda de graça?

Um vídeo falso utilizando inteligência artificial (IA) e deep-fake para replicar a voz de Elon Musk foi transmitido ao vivo no YouTube. No vídeo, “Elon Musk” faz um discurso em que anuncia não apenas o lançamento do foguete, mas também um novo “programa de bitcoin” que promete dobrar o investimento dos usuários em criptomoedas.

O JEITO FÁCIL E SEGURO DE INVESTIR EM CRYPTO. Na Mynt você negocia em poucos cliques e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Compre as maiores cryptos do mundo em minutos direto pelo app. Clique aqui para abrir sua conta gratuita.

Para participar, os mais de 73 mil espectadores da transmissão, segundo dados do YouTube, precisavam escanear um QR Code mostrado na tela. A página falsa guiava os usuários para conectar suas carteiras cripto e enviar seu saldo a um outro endereço.

Segundo o falso Elon Musk, era possível enviar bitcoin, ether, tether e dogecoin, algumas das principais criptomoedas do mundo em valor de mercado atualmente. Após o envio, “Musk” prometia o retorno dobrado dos fundos em uma “oportunidade única”.

“Hoje marca um dia especial para nós. Não estamos aqui para celebrar o lançamento da Space X, mas também apresentamos a vocês uma oportunidade única de participar do nosso programa de bitcoin”, dizia a voz de “Elon Musk” na transmissão falsa criada por IA.

“Não perca essa chance, conecte agora e dobre o seu saldo em criptomoedas”, acrescentou “Musk” no vídeo falso.

Além do vídeo em que fingiam ser Elon Musk, os golpistas ainda criaram um canal falso no YouTube com o nome da SpaceX e mais de 300 mil inscritos. No Brasil, a transmissão chegou a ser divulgada por engano na rádio da BandNews.

Como não cair em golpes como este

Hackers estão cada vez mais avançados e tecnologias como deep-fake e inteligência artificial podem ajudá-los a desenvolver golpes cada vez mais realistas.

No entanto, antes de enviar dinheiro ou conectar sua carteira cripto em projetos ligados a personalidades conhecidas e tecnologias promissoras, é importante se assegurar de que o projeto é real.

Para isso, evite clicar em links ou escanear QR Codes disponibilizados em redes sociais. Confira se o autor da publicação é um perfil verificado e o site é seguro.

Além disso, desconfie de promessas de ganhos rápidos e significativos, como o “dobro de um investimento”. Por mais que as criptomoedas tenham apresentado um crescimento significativo nos últimos anos, o dobro de um investimento em pouco tempo é pouco provável. A promessa de lucro é comumente utilizada como uma estratégia por golpistas para se aproveitar da ganância de possíveis vítimas.

O JEITO FÁCIL E SEGURO DE INVESTIR EM CRYPTO. Na Mynt você negocia em poucos cliques e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Compre as maiores cryptos do mundo em minutos direto pelo app. Clique aqui para abrir sua conta gratuita.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok