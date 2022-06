Gilberto Gil lança coleção de NFTs como parte da comemoração de seus 80 anos

"Você foi chamado, vai ser transmutado em energia / Seu segundo estágio de humanoide hoje se inicia / Fique calmo, vamos começar a transmissão / Meu sistema vai mudar sua dimensão", cantava Gilberto Gil em "Futurível", composição de sua autoria gravada originalmente em 1969, em que Gil imagina o corpo humano transmutado pela ação das novas tecnologias.

Agora, em 2022, ao comemorar 80 anos, o cantor e compositor baiano está lançando uma coleção de NFTs inspirada na antiga canção. A informação foi divulgada inicialmente pela jornalista Mônica Bergamo, em sua coluna na Folha de São Paulo do último domingo, 26, dia do aniversário do cantor.

A primeira obra de "Gil Futurível" foi criada a partir do escaneamento em 3D do corpo de Gil. O resultado são versões digitais do busto do cantor.

Os NFTs inaugurais da coleção do lendário compositor baiano será lançada durante o NFT.Rio, primeiro evento inteiramente dedicado aos tokens não fungíveis realizado no Brasil, que acontece no Parque Lage, zona sul da capital carioca, entre os dias 29 de junho e 3 de julho.

O NFT gênese da coleção vai estar disponível na blockchain da Kusama. Garanta seu ingresso em https://t.co/WAhnsc6N0L pic.twitter.com/lG6W3KvZKP — nft.rio (@NFT_RIO_) June 26, 2022

Inicialmente, 50 NFTs serão disponibilizadas para venda através da blockchain da Kusama (KSM). Outros 150 serão distribuídos gratuitamente para clientes de uma das patrocinadoras do evento.

Gil não é o primeiro ícone da música brasileira a aderir ao mercado em expansão de NFTs. No início do mês, Milton Nascimento comercializou ingressos em NFT para o show de estreia da última turnê de sua carreira, com direito a experiências exclusivas para os detentores dos tokens não fungíveis.

Recentemente, o cantor e compositor Nando Reis anunciou o lançamento de NFTs e fan tokens com a finalidade de promover novas formas de engajamento com seus fãs, e várias outras iniciativas que levam a música para o blockchain também têm sido divulgadas.