Nando Reis lança carteira vinculada a experiências exclusivas aos fãs através de NFTs e fan tokens

O cantor e compositor Nando Reis lança nesta quarta-feira, 22, uma carteira virtual vinculada à concessão de conteúdos exclusivos, presentes, colecionáveis, oportunidades de interação com o músico e outras novidades. Os “Nandos” serão fan tokens de recompensas a fãs por ações de engajamento com o artista, como curtidas de músicas do cantor no Spotify, que garantirão benefícios como, por exemplo, ingressos VIP para shows do artista.

A operacionalização da carteira, que também inclui tokens não fungíveis (NFTs) relacionados à carreira de Nando Reis, ficará a cargo da Abrakazum Entretenimento em parceria com o selo Relicário Produções, empresa do cantor, através da plataforma estadunidense especializada na criação de economias digitais Moonwalk.

Ao Valor, o artista disse que conceitos como web3, criptoativos e metaverso o deixam entusiasmado e que achou interessante a ideia do lançamento de uma carteira e não meramente os fan tokens, o que, segundo ele, vai possibilitar o acesso de pessoas que nunca tiveram experiência com NFTs. O ex-integrante do Titãs disse ainda que a ideia do projeto é criar uma comunidade ativa em torno da carteira, trazendo os fãs, “sem assustá-los com todo aquele papo tecnológico.”

Ao ressaltar seu interessem pelos NFTs em rezão da conexão com a arte, Nando Reis explicou que os colecionáveis poderão ser transferidos para a carteira Metamask e negociados em marketplaces como o OpenSea.

Além da carteira virtual, que será integrada à rede blockchain Polygon, Nando Reis fará o relançamento do álbum “Para Quando o Arco-Íris Encontrar o Pote de Ouro”, que inclui uma edição comemorativa em vinil remixada pelo produtor musical Jack Endino.

A obra também estará disponível em CD e plataforma digitais com faixas extras, além de uma regravação de “Hey Babe!”, com a participação de Elana Dara e um documentário com arquivos relacionados à história de criação do disco.

Quem também aderiu à tecnologia foi o cantor e compositor Zeca Baleiro, que decidiu fazer parte da Tune Traders, uma plataforma brasileira de tokenização de royalties musicais lançada em março deste ano com objetivo de garantir o faturamento de cantores, músicos e compositores através de suas obras.

