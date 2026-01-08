'Evento mais destrutivo' da história das criptomoedas segue prejudicando o setor; entenda

Em 10 de outubro, o mercado de criptomoedas passou por um dos piores eventos da sua história: em 24 horas, US$ 20 bilhões em contratos futuros foram liquidados, deixando investidores com prejuízos significativos. Meses depois, um estudo aponta que esse evento segue impactando negativamente o setor.

O relatório, divulgado pela empresa BitMEX, define o evento como o "mais destrutivo da história do mercado de criptomoedas para market makers sofisticados". O termo "market maker" se refere a empresas que mantêm ofertas de compra e venda de ativos para investidores.

Segundo o estudo, o evento obrigou essas organizações a retirarem liquidez no mercado para evitar liquidações ainda maiores. Como resultado, o setor enfrenta agora uma série de consequências inesperadas, incluindo a ascensão de plataformas de negociação com manipulações de preço.

Uma das piores consequências para o mercado foi a expressiva redução de liquidez, que segundo a empresa chegou ao menor nível desde 2022. A baixa liquidez acaba aumentando a volatilidade de preços, já que movimentos de compra ou venda ganham mais impacto devido à oferta reduzida.

Na prática, o novo cenário piorou a experiência de investidores, permitindo o surgimento de plataformas que aproveitam essa baixa liquidez para manipular preços e enganar seus clientes. Para a BitMEX, as consequências desse evento já estão sendo sentidas no mercado.

A empresa argumenta que a queda intensa do bitcoin desde o fim do outubro, com a criptomoeda chegando a ser negociada nos US$ 80 mil, foi um resultado direto da baixa liquidez no mercado. E os dados indicam que o problema de liquidez ainda não foi totalmente resolvido.

O relatório diz ainda que o caso realçou um problema crescente no mercado: o surgimento e expansão de plataformas de negociação que, na prática, funcionam como "cassinos de alto risco" em que investidores em busca de investimentos mais arriscados acabam saindo no prejuízo.

A BitMEX afirma que "2025 foi o ano em que o mercado de swaps perpétuos de criptomoedas enfrentou um acerto de contas". Como resultado, "esse ambiente tornou a transparência e a negociação justa essenciais", exigindo que investidores tomem ainda mais cuidado ao escolher onde vão realizar suas operações.

