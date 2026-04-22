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Alavancagem DeFi sobre ações da Strategy leva rendimento a 39% ao ano

Estrutura de empréstimo sobre empréstimo atrai investidores no universo cripto, mas é extremamente arriscada

O fundador da Strategy, Michael Saylor (Reprodução: YouTube)

O fundador da Strategy, Michael Saylor (Reprodução: YouTube)

Ricardo Bomfim
Ricardo Bomfim

Editor do Future of Money

Publicado em 22 de abril de 2026 às 17h51.

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Investidores estão usando o mundo das finanças descentralizadas (DeFi) para alavancar o rendimento das ações preferenciais STRC, da Strategy, e obter ganhos de até 39% ao ano. 

De acordo com o site Protos, o protocolo Apyx, por exemplo, envelopou US$ 136 milhões de STRC em um token sintético como uma espécie de stablecoin, chamado de apxUSD. Já a plataforma Saturn tem US$ 85 milhões de STRC em seu produto USDat. Por fim, o protocolo de tokenização xStocks colocou em torno de US$ 53 milhões em STRC na blockchain.  

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A ideia, segundo o site, é que os investidores depositem ativos para pegar emprestados esses tokens, criando uma estrutura em que tomam empréstimos e depositam novamente uma parte deles para pegar mais dinheiro emprestado e assim por diante.  

Strategy 

A Strategy é a primeira e maior empresa de tesouraria de bitcoin do mundo. Liderada pelo maximalista de bitcoin, Michael Saylor, a companhia lançou suas ações preferenciais perpétuas STRC em julho de 2025 como parte da estratégia de emitir dívida e ações para poder comprar mais bitcoin.  

O diferencial da STRC para as ações ordinárias MSTR é que elas pagam um dividendo mensal cujo rendimento fixo anualizado está hoje em 11,5%.  

Recentemente, a Strategy fez uma compra de US$ 2,5 bilhões em bitcoin financiada principalmente pela venda de US$ 2,18 bilhões de papéis STRC.  

Alerta de risco 

Um alerta realizado pelo Protos é que títulos de dívida que pagam 11,5% ao ano nos EUA geralmente são aqueles considerados “junk bonds” (títulos podres), com alta probabilidade de não serem pagos.  

Vale lembrar que originalmente as ações STRC pagariam 9% ao ano, mas a baixa demanda fez com que a Strategy decidisse aumentar a rentabilidade.  

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