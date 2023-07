Uma família de holandeses ficou famosa por largar tudo para viajar o mundo investindo em bitcoin – e lucrando milhões com isso. Agora, Didi Taihuttu, o pai da família, revela as estratégias de investimento que costuma usar para manter os lucros e o estilo de vida.

Segundo Taihuttu, além dos indicadores de dados tradicionais, as fases da lua também podem interferir no preço das criptomoedas. Ele afirmou à CNBC que as pessoas tendem a negociar mais quando a lua está cheia, ou na “meia-lua”.

“Não estou dizendo que sempre afeta o preço do bitcoin, mas a lua influencia muito. [As pessoas] tendem a comprar mais, tendem a vender mais.”

Esse anúncio da Mynt não foi escrito por uma Inteligência Artificial. Mas somos tecnológicos. Nossa segurança é de ponta e nossa curadoria, de excelência. O que falta para você investir em crypto com a Mynt?

Não se trata de uma mera coincidência, segundo Didi Taihuttu. Os gráficos do bitcoin supostamente mostram um “dump” ou “pump” dependendo do ciclo, “principalmente na lua cheia”.

A estratégia inusitada tem sido lucrativa, segundo ele. Didi Taihuttu afirmou que costuma aliar as fases da lua com outros indicadores mais tradicionais do mercado financeiro.

“É uma combinação de Bollinger Bands, Lower e Upper Bands, NMA, Red/Green Ribbon, NormStoch, RSI, Price Oscillator, Plot, MACD, Cross, Chande Momentum Oscillator, RSI-EMA, lua cheia e lua nova”, disse ele. “Portanto, se estivermos no topo da Banda de Bollinger em combinação com a lua cheia, então você sabe que vamos correr [cair]”.

Além dos indicadores tradicionais e das fases da lua, a ascensão da inteligência artificial com o ChatGPT também não passou despercebida para a “Família Bitcoin”, que já utiliza o programa de IA em seus investimentos.

“Qualquer pessoa no mundo agora pode entrar no ChatGPT e dizer: ‘Escreva-me um indicador baseado em médias móveis e neste ou naquele ciclo”, comentou Taihuttu sobre a IA, indicando um ganho de tempo.

A “Família Bitcoin” ficou famosa entre os entusiastas de criptomoedas após vender tudo para investir em bitcoin em 2017. Didi Taihuttu, sua esposa e três filhas compõem a família, que enfrentou um período de baixa logo após o investimento, mas acabou se tornando milionária posteriormente. Com os lucros, a família agora viaja o mundo vivendo apenas do investimento em criptomoedas e está vivendo atualmente em Lagos, Portugal.

