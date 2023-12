Bélgica quer criar "rede blockchain comum" para países da União Europeia

A Bélgica anunciou que pretende incentivar a criação de uma rede blockchain comum para todos os países que fazem parte da União Europeia. A ideia é criar uma "infraestrutura digital" a partir da tecnologia, que passaria a abrigar os serviços públicos do bloco.

A partir de janeiro de 2024, a Bélgica vai assumir a presidência rotativa da União Europeia, ocupando o cargo até o fim do primeiro semestre. Com isso, ela terá o poder de estabelecer as prioridades de agenda do bloco, podendo impulsionar o avanço da iniciativa de blockchain.

Em entrevista ao portal CoinDesk Mathieu Michel, ministro de Digitalização do país, explicou que a rede poderia ser usada para armazenar diferentes tipos de dados, como carteiras de motoristas e escrituras de propriadores, podendo ser administrada pelos governos do bloco.

Para você que adora ler notícias de crypto, a Mynt é o aplicativo ideal para você. Invista e aprenda sobre crypto ao mesmo tempo com conteúdos descomplicados para todos os públicos. Clique aqui para abrir sua conta.

Blockchain na União Europeia

Parte do projeto envolve a iniciativa de Infraestrutura Europeia de Serviços em Blockchain, a EBSI, que foi lançada em 2018 mas avançou pouco desde então. Agora, a Bélgica pretende retomar o projeto e ter avanços mais concretos. Ao menos oito países da União Europeia já apoiam o plano.

"Nos próximos meses, o que faremos é propor a outros países europeus que se envolvam no projeto ou que utilizem o projeto para aplicações práticas", explicou o ministro. Ao mesmo tempo, ele destacou a importância da criação casos de uso para blockchain e inteligência artificial como parte da "soberania digital" do bloco.

"Estamos realmente dando muita atenção à privacidade, mas também à transparência, ao controle dos dados. E com o blockchain, há um aspecto técnico que podemos ganhar. Poderemos ter, por exemplo, a interoperabilidade entre diferentes usos da tecnologia na França, Itália e Espanha", destacou.

Michel defende que a União Europeia já possui as regulamentações necessárias para o mundo dos criptoativos - com a aprovação do MiCA neste ano - e que por isso estaria na hora de estudar formas de "fazer um bom proveito dessas inovações digitais".

“Se olharmos para a soberania da Europa, não fomos os primeiros em conectividade. Não fomos os primeiros em serviços em nuvem. Aqui, com a tecnologia blockchain, poderíamos tentar ser os primeiros. Se não estamos adiantados, significa que já estamos atrasados", afirmou ainda o ministro.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok