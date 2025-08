Empresas de criptomoedas somam US$ 13 bilhões em investimentos em 2025

As empresas e projetos do mundo das criptomoedas têm atraído volumes expressivos de investimentos em 2025. Um levantamento recente da plataforma DefiLlama aponta que o setor ultrapassou os US$ 13 bilhões captados no acumulado do ano, e o desempenho em julho foi destaque.

De acordo com os dados, apenas no mês passado, 65 projetos e startups do setor atraíram mais de US$ 2,6 bilhões em investimentos para o crescimento dos seus negócios. O valor foi o segundo maior de 2025, ficando atrás apenas do mês de março.

O setor começou 2025 com investimentos levemente acima dos meses anteriores em 2023 e 2024, com janeiro e fevereiro registrando mais de US$ 1 bilhão cada em captações. Em março, houve um salto para mais de US$ 3 bilhões captados, mas com queda em abril e maio.

Os dados indicam uma recuperação recente, com US$ 2,5 bilhões em investimentos em junho e US$ 2,6 bilhões em julho. O levantamento do DefiLlama também indica quais projetos tiveram as maiores captações em julho, usando estratégias diferentes.

O maior destaque foi a plataforma de criação de criptomoedas meme Pump.fun. Ela atraiu US$ 590 milhões em investimentos graças ao lançamento do seu token próprio, em uma operação conhecida como Oferta Inicial de Moeda (ICO, em inglês) e com investimentos pelo público.

As vendas acabaram em 12 minutos, tornando o ICO um dos maiores e mais rápidos da história do mercado. O segundo lugar foi da empresa de infraestrutura de pagamentos em blockchain OSL Group, que é sediada em Hong Kong e atraiu US$ 300 milhões em uma rodada de aportes.

Até quando você vai deixar de investir em crypto? Abra sua conta na Mynt e explore novas formas de investir sem medo. Clique aqui para desbloquear seu mundo crypto

Já a terceira posição é da Upexi, que atraiu US$ 200 milhões. A companhia obteve o capital a partir de uma oferta de notas conversíveis. O montante será usado para aquisições de Solana, criptomoeda adotada pela empresa em sua reserva corporativa.

Até o momento, uma empresa fechou uma captação em agosto: a Subzero Labs, que promete criar uma rede blockchain. A companhia obteve US$ 20 milhões em investimentos em uma rodada de capital de categoria seed, ou seja, ainda no início das suas operações.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube | Telegram | TikTok