Satoshi Nakamoto: criador do bitcoin ganha estátua na Bolsa de Nova York

Satoshi Nakamoto, a enigmática figura por trás da criação do bitcoin, ganhou uma homenagem em um dos locais mais tradicionais do mercado financeiro. Uma estátua criada para retratar o desenvolvedor agora estará exposta na Bolsa de Nova York, nos Estados Unidos. O anúncio foi feito na última quarta-feira, 10.

A informação foi confirmada pela NYSE, empresa responsável pela administração da bolsa. A estátua foi criada pela Valentina Picozzi e tem diversas versões espalhadas pelo mundo. Agora, uma delas também estará presente na Bolsa de Nova York, em ação organizada pela empresa Twenty One.

"A Twenty One Capital instalou uma estátua de Satoshi Nakamoto, o inventor do bitcoin, na Bolsa de Valores de Nova York. Seu novo lar marca um ponto de encontro entre sistemas emergentes e instituições consolidadas. Da tecnologia à cultura, a instalação representa uma reflexão artística sobre como novas ideias se tornam parte da história compartilhada", declarou a NYSE.

A Twenty One concluiu o seu IPO (oferta pública inicial de ações) no mesmo dia em que a estátua foi divulgada. A empresa conta com uma reserva corporativa de mais de US$ 3,9 bilhões em unidades da criptomoeda e afirma ser totalmente focada no desenvolvimento de negócios voltados ao ativo digital.

Entretanto, a companhia teve um desempenho negativo no seu primeiro dia de negociação. As ações da empresa registraram uma queda de mais de 19% na sua estreia, segundo dados do Yahoo Finance, indicando um baixo apetite de investidores no momento pelo negócio e pela sua proposta de valor.

Quem é Satoshi Nakamoto?

A estátua na Bolsa de Nova York retrata uma figura sem rosto definido e com um capuz sentado de pernas cruzadas e mexendo em um notebook. A escolha do trabalho reflete o próprio desconhecimento do mercado sobre a verdadeira identidade de Satoshi Nakamoto, um dos maiores mistérios do mercado cripto.

O bitcoin foi criado por Nakamoto ainda em 2008, em reação à crise financeira global daquele ano. A criptomoeda foi desenvolvida junto com a tecnologia blockchain e acabou ganhando escala anos depois, atraindo empresas, investidores e até governos em torno da sua proposta de valor.

Porém, Nakamoto nunca revelou sua identidade ou aparência e acabou desaparecendo anos depois. Até hoje, não se sabe quem seria a figura, o seu passado e até se ele realmente era um indivíduo ou um grupo de pessoas. Enquanto o mistério não é resolvido, o desenvolvedor segue sendo exaltado pelos defensores da criptomoeda.

