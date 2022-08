Elon Musk faz piada sobre comprar o Manchester United e criptomoeda falsa do time sobe 3.000%

O CEO da Tesla e da SpaceX, Elon Musk, usou as redes sociais para fazer piada sobre comprar o time de futebol inglês Manchester United. Apesar de ter sido claramente uma brincadeira, a publicação ecoou no mercado cripto e fez o preço de um ativo digital disparar. Mas era um fan token falso.

Na sequência da mensagem de Elon Musk no Twitter - em que dizia "Estou comprando o Manchester United, de nada" - o Manchester United Fan Token (MUFC) disparou. O preço subiu quase 3.000%, apesar do volume de negociação ter sido muito baixo, sugerindo que apenas alguns poucos investidores foram responsáveis pela alta no preço.

Also, I’m buying Manchester United ur welcome — Elon Musk (@elonmusk) August 17, 2022

O MUFC não tem nenhum relação direta com o clube de Manchester, onde jogadores como Cristiano Ronaldo, Wayne Rooney e David Beckham fizeram história. O fan token foi criado há um ano, em agosto de 2021, por um grupo de desenvolvedores que afirmava ser fanático pelos "Diabos Vermelhos" e que alegaram falsamento que os donos dos tokens poderia participar em decisões do clube, como acontece (ou deveria) com um fan token oficial.

A falsa narrativa do MUFC não durou muito, e em novembro do ano passado o token já tinha caído 99,99%. Atualmente, o criptoativo só é negociado na Pancake Swap, uma corretora cripto descentralizada baseada na rede BNB Chain (a antiga Binance Smart Chain). É possível, inclusive, que alguns dos criadores da criptomoeda falsa tenham feito as compras das últimas 24 horas, a fim de movimentar o ativo e tentar fisgar desavisados após o tweet de Elon Musk.

A história reforça, mais uma vez, a necessidade de cuidado redobrado ao investir em criptoativos pouco conhecidos, em plataformas descentralizadas, e sobre a importância de não se deixar levar por indicações ou comportamentos de manada promovidos nas redes sociais.

Não foi só o falso token do Manchester United que foi afetado após a mensagem do homem mais rico do mundo. Outros ativos relacionados ao clube inglês também subiram, como a criptomoeda Tezos, parceira oficial de blockchain e patrocinadora da equipe. As próprias ações do Manchester United também subiram.

Apesar da empolgação, o próprio Elon Musk fez questão de explicar que a mensagem era uma piada, pouco depois da publicação original: "Não [estou falando sério], esta é uma piada de longa data no Twitter. Não estou comprando nenhum time esportivo", publicou, em resposta a um outro usuário da rede social que questionava a veracidade da informação.

