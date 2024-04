Eduardo Paes diz que Rio de Janeiro é "amigo das criptos" e quer ser "capital da inovação"

O Rio de Janeiro é "amigo das criptos" e passa por um esforço da Prefeitura para se tornar a "capital da inovação da América Latina". É o que afirma o prefeito da cidade, Eduardo Paes, em entrevista à EXAME durante o Web Summit Rio 2024. Na entrevista, o político destacou ações da gestão para atrair startups e fomentar a inovação na cidade.

Um dos projetos destacados por Paes é o Porto Maravalley, que foi revitalizado ao longo dos últimos anos e lançado como parte de um projeto para torná-lo um hub de inovação no Brasil. Paes destaca que o porto é "fundamental" no esforço para mudar o papel da cidade na economia brasileira.

"A meta é consolidar o ecossistema de inovação ao somar o setor privado, a indústria de inovação e tecnologia com o conhecimento dos jovens que vão estudar na faculdade da matemática, o IMPA Tech. Lá vão estudar as melhores cabeças do país e sairão formados em ciência de dados, matemática, física e ciência da computação", comenta o político.

Na visão de Paes, o Porto Maravelley será um "lugar único para transformar conhecimento em negócios, oportunidades e geração de emprego e renda para o carioca, no coração da zona portuária. Também estamos revitalizando o Porto Maravilha. A previsão é ter mais de 16 mil moradores no local, entre eles os alunos do IMPA Tech".

A previsão do prefeito é que o projeto será "um divisor de águas" para a cidade. Como parte desse esforço, a gestão do município reduziu de 5% para 2% o imposto municipal para empresas de tecnologia que se instalarem na região. Houve, ainda, a criação do Sandbox.Rio, um "projeto experimental de regulação que facilita a entrada de inovação na cidade, com segurança jurídica".

No âmbito educacional, o projeto se insere em um esforço para melhorar a formação dos brasileiros nas áreas de ciências exatas e tecnologia, tornando-os capazes de "criar essas soluções tecnológicas" e deixá-los "preparados para as oportunidades que as empresas de tecnologia vão oferecer. Nesse mercado, ter mão de obra qualificada é fundamental".

Na visão de Paes, os próximos passos em direção a esse objetivo envolvem a própria manutenção das iniciativas lançadas, mas também um fomento a novas tecnologias, em especial a inteligência artificial, para "melhorar processos internos de governo" e de forma inclusiva.

"Já conseguimos enxergar muitas mudanças, mas é preciso que a sociedade civil e o setor privado percebam esse movimento e se engajem ainda mais, só assim vamos conseguir deixar esse legado", destaca. Além disso, o prefeito avalia que a imagem do Rio de Janeiro já está mudando.

"O Rio é lindo, global, tem vocação em áreas como energia, óleo e gás, economia criativa, turismo, entre outras. E a inovação é transversal a todas elas", avalia. Para o prefeito, a cidade possui um "soft power sem igual", com uma imagem nacional e internacional que deve ajudar a atrair empresas e iniciativas.

E, apesar de não descartar a competição com São Paulo, centro financeiro do Brasil, Paes defende que "temos a capacidade de oferecer tudo que São Paulo oferece e aos poucos o ecossistema local vai se consolidando. O Rio tem atrativos que São Paulo não tem, que se refletem na qualidade de vida de quem escolhe a cidade".

Especificamente no caso das criptomoedas, o prefeito destacou a decisão recente de permitir o pagamento de IPTU com criptomoedas. Há a expectativa, ainda, de criar o Centro de Empreendedorismo e Finanças do Amanhã, que segundo Paes "reunirá empresas do setor de finanças com foco em inovação".

"Somos amigos das criptos. O Sandbox.Rio também é um canal para projetos relacionados à blockchain. A Prefeitura do Rio está atenta a todos os movimentos do mercado, e às principais tendências. Queremos atrair o que há de mais inovador no mundo para a nossa cidade", diz Paes.

