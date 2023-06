Descubra quais os riscos e cuidados que é preciso tomar com IA no mercado financeiro

Programas de inteligência artificial (IA) já provaram que podem fazer muitas tarefas com um realismo surpreendente, facilitando o dia-a-dia de seus usuários. No entanto, o rápido avanço desta tecnologia também acendeu um alerta vermelho sobre os seus potenciais riscos e os cuidados que se deve tomar ao utilizá-las.

Para além de textos realistas que podem até mesmo garantir uma aprovação em uma prova de MBA, os impactos da inteligência artificial podem atingir grandes empresas e setores, como o mercado financeiro.

Segundo um estudo da Capco, consultoria global de gestão e tecnologia dedicada ao setor de serviços financeiros do Grupo Wipro, os bancos e instituições financeiras precisam se preparar para as mudanças que a inteligência artificial e a realidade virtual estão trazendo. Essas soluções, inclusive, poderão ser adotadas no cuidado de dados e do dinheiro de clientes.

“No trabalho e na vida pessoal, a inteligência artificial e a vigilância de realidade virtual estão se tornando mais comuns e menos óbvias em sua natureza intrusiva devido a dispositivos de uso conveniente, como relógios e óculos”, explicou Camille Ocampo, diretor Executivo Capco Brasil.

“Os investidores também devem se envolver com as empresas para garantir a responsabilidade e transparência da tecnologia. Isso porque sem divulgação e explicação apropriadas, a “medição” de funcionários e jogadores podem torná-los vítimas do rápido avanço da tecnologia”, acrescentou.

Intiltulado “As tecnologias de vigilância IA+RV melhoram a inclusão ou nos transformam em sapos ferventes?”, o estudo debate os potenciais, riscos e cuidados ao se envolver com a inteligência artificial e realidade virtual no mercado financeiro.

De acordo com a Capco, os bancos precisam se adequar às mudanças sutis que, no futuro, terão enorme impacto. A expressão “sapos ferventes” é uma metáfora que faz referência à incapacidade das pessoas de reagir a mudanças significativas que ocorrem gradualmente ou a eventos que se tornaram lugar-comum.

Impactos em empresas e funcionários

O estudo determinou algumas áreas que terão mais impacto pelo uso das novas tecnologias. Confira:

No trabalho

Segundo a Capco, são muitas as aplicações que buscam gerar dados sobre os funcionários de uma empresa. Mas nem sempre as tecnologias são bem usadas e muitas vezes acabam tendo impacto negativo, segundo algumas pesquisas.

Assim, apesar dos riscos, há também potenciais benefícios, como:

Melhoria no acesso ao trabalho , atendimento ao cliente por chat online, abrindo a economia e criando empregos. As tecnologias são capazes de identificar quando os usuários ficam presos em alguma situação e portanto, quando precisam disponibilizar o uso de funções de chat ao vivo para obter ajuda.

, atendimento ao cliente por chat online, abrindo a economia e criando empregos. As tecnologias são capazes de identificar quando os usuários ficam presos em alguma situação e portanto, quando precisam disponibilizar o uso de funções de chat ao vivo para obter ajuda. Melhoria na inclusão: integração virtual de funcionários e realidade virtual ajudam a encobrir certas características por escolha do colaborador e a tornar a experiência mais positiva para o indivíduo.

integração virtual de funcionários e realidade virtual ajudam a encobrir certas características por escolha do colaborador e a tornar a experiência mais positiva para o indivíduo. Campo de jogo nivelado: o uso de Realidade Virtual em um ambiente de trabalho pode ser usado como ferramenta para nivelar o campo de jogo e remover viés.

o uso de Realidade Virtual em um ambiente de trabalho pode ser usado como ferramenta para nivelar o campo de jogo e remover viés. Personalização para otimizar o ambiente pessoal: Isso significa a imersão total em realidade aumentada (RA). As empresas podem oferecer aos trabalhadores híbridos mais opções nos ambientes em que eles trabalham, ao permitir que o colaborador ajuste o ambiente – por exemplo, intensidade da luz e som – à sua preferência.

Isso significa a imersão total em realidade aumentada (RA). As empresas podem oferecer aos trabalhadores híbridos mais opções nos ambientes em que eles trabalham, ao permitir que o colaborador ajuste o ambiente – por exemplo, intensidade da luz e som – à sua preferência. Quebra das barreiras linguísticas: a conversa com colegas em escritórios no exterior geralmente é numa única linguagem compartilhada e por isso pode excluir outras pessoas, dificultando progressos. Com os avanços em VR e AR, a tradução pode ser feita em tempo real.

Vigilância em treinamento

Alguns treinamentos podem ser difíceis de organizar, logisticamente complicados e dispendiosos, como cirurgias médicas. Segundo a Capco, o treinamento por meio de Realidade Virtual é escalável e oferece um maior grau de liberdade para criar e controlar ambientes virtuais, isolando fatores de influência para as melhorias esperadas.

Além disso, o treinamento pode permitir a prática repetida de exercícios realisticamente complicados e, consequentemente, melhora as habilidades psicomotoras. No entanto, não necessariamente melhora o conhecimento processual específico, anatomia e habilidades de tomada de decisão. O desempenho também pode estabilizar quando atinge a eficiência máxima. Isso sugere que pode haver limites para o treinamento em Realidade Virtual para as chamadas habilidades abertas, ou seja, as de ambientes variáveis.

