CVM e Banco do Brasil investem em iniciativas no metaverso com NFTs gratuitos e games

A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e a Associação Brasileira das Companhias Abertas (Abrasca) anunciaram a realização de um evento focado no metaverso, a live “O metaverso e as companhias abertas”, que será realizado no dia 15 de agosto das 10h às 11h.

Segundo divulgou a CVM, todos os participantes do evento vão ganhar, de graça, um NFT como prova de presença. O evento será interativo e transmitido pelas plataformas Zoom e metaverso (via MetaMarket Space).

Em pauta, a experiência de companhias abertas, no Brasil e no exterior, com o novo ambiente corporativo virtual e seu uso para novos fins, como a realização de assembleias.

Entre os palestrantes estão Thiago Yaak, CEO da MetaMarkets.space, Carmella Martinelli, gerente de recrutamento da Ambev, Ana Paula Reis, vice-presidente da Comissão de Mercado de Capitais da Abrasca e sócia do BMA Advogados e José Alexandre Vasco, superintendente de Proteção e Orientação aos Investidores da CVM.

As inscrições podem ser feitas tanto para participação “tradicional”, por meio do Zoom, ou no metaverso no link. O espaço virtual para a recepção dos convidados e criação de avatares será aberto a partir das 9h30.

Banco do Brasil entra para o metaverso

O Banco do Brasil, um dos maiores bancos públicos do país, anunciou novas ações no metaverso por meio da plataforma Roblox. O lançamento oficial vai ocorrer na Brasil Game Show (BGS), em outubro.

Segundo informou o BB, a estratégia é proporcionar ao público uma experiência lúdica, com uma visão que vai além de uma instituição financeira, apresentando o BB como uma empresa que proporciona boas experiências e promove esporte, cultura e educação.

“Com a solução criada no Roblox, o Banco do Brasil ratifica seu posicionamento como uma das empresas mais inovadoras do mundo, proporciona uma memória afetiva da marca ao público infanto-juvenil, potencializa um futuro incremento na base de clientes e pode criar novos serviços aderentes ao ambiente virtual e imersivo proposto pela plataforma”, destaca Marcelo Cavalcante, vice-presidente de negócios digitais e tecnologia do BB.

O BB começou a apoiar o segmento de jogos eletrônicos em 2018. Desde então, patrocina eventos como a BGS e o Campeonato Brasileiro de Counter-Strike (CBCS), apresenta campeonatos, como Valorant Ultimate Ignition Series, e, neste ano, promoveu a troca de experiências entre gamers e amantes dos eSports com a Game Talks BB.

O banco destaca ainda que essa iniciativa está contemplada na estratégia de rejuvenescimento da base de clientes do Banco do Brasil e já vem apresentando resultados significativos. No primeiro semestre deste ano, por exemplo, 43% das contas abertas foram de jovens de até 25 anos.

O BB anunciou sua entrada no metaverso em dezembro de 2021 com o lançamento do "Complexo", uma plataforma própria da instituição financeira. Segundo o BB, no metaverso da instituição o jogador poderá abrir contas e receber benefícios para seu personagem.

Também serão ofertados empregos, como o de abastecedor de caixa eletrônico, com a responsabilidade de trabalhar com remessas de valores, inclusive, dirigindo o carro forte, exatamente como na vida real.

