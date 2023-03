Curso gratuito ensina desenvolvedores brasileiros a usar blockchain Solana

A startup WEB3DEV anunciou que vai lançar um curso gratuito para desenvolvedores brasileiros aprenderem a usar o sistema de contratos inteligentes do blockchain Solana, um dos mais famosos do ecossistema de criptomoedas. O objetivo da iniciativa é criar a "primeira comunidade no Brasil" para programação na rede.

De acordo com a empresa brasileira, "os desenvolvedores terão a oportunidade de aprofundar o conhecimento em Rust e React, aprendendo a criar aplicativos na Solana, utilizando a linguagem Rust para desenvolver smart contracts (contratos inteligentes), e o React para construir a interface de usuário".

O curso, apelidado de "Build", será lançado na próxima sexta-feira, 24, no site da startup. Ele conta com dez aulas, que serão disponibilizadas ao mesmo tempo logo no lançamento. Além disso, os alunos poderão ingressar em uma comunidade exclusiva no aplicativo Discord para "participar, tirar dúvidas e aprimorar suas habilidades".

Vantagens da Solana

No anúncio do curso, a WEB3DEV destacou que "a rede Solana oferece recursos únicos, que a tornam ideal para aplicativos de finanças descentralizadas (DeFi), jogos e outras aplicações que exigem alta escalabilidade. Um desses recursos é o processamento de transações paralelas, que aumenta a velocidade das transações e diminui o tempo de confirmação".

"A rede Solana oferece baixas taxas de transação, o que a torna atraente para desenvolvedores que buscam uma plataforma eficiente e econômica para criar aplicativos blockchain", observa ainda a startup responsável pelo novo curso.

Segundo a empresa, o objetivo é que, ao concluir o curso, os desenvolvedores "terão a habilidade necessária para criar um aplicativo em Solana, permitindo que os usuários, com a carteira da rede, interajam facilmente com a plataforma desenvolvida".

Daniel Cukier, CEO da WEB3DEV, ressalta que "esse é só mais um passo para tornar a educação sobre Web3 acessível no Brasil, todos nós estamos animados com o curso. Temos visto como o conhecimento em blockchain pode mudar a vida das pessoas e criar oportunidades incríveis em diferentes setores".

