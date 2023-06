Criptomoeda NEAR dispara mais de 10% após anunciar parceria com Alibaba

A NEAR Foundation anunciou nesta segunda-feira, 26, uma parceria com o Alibaba Group, uma das principais empresas de tecnologia da China, para fomentar um projeto de apoio aos desenvolvedores e usuários do seu blockchain. Com o anúncio, a NEAR, criptomoeda nativa do projeto, disparou no mercado e chegou a liderar entre as altas do dia.

De acordo com o comunicado, o Alibaba participará por meio do Alibaba Cloud, um braço do grupo focado na área de computação em nuvem. A parceria vai envolver serviços de API para consulta de dados por desenvolvedores e acesso a ferramentas para ajudar e facilitar a criação de aplicativos descentralizados para o blockchain.

Marieke Flament, CEO da Fundação NEAR, destacou que a parceria é um "marco importante", "pois prova que a tecnologia do protocolo NEAR tem recursos para realmente eliminar as restrições em torno do desenvolvimento Web3 para permitir que mais criadores criem aplicativos interessantes, além de ajudar a integrar bilhões de usuários Web2 para as possibilidadse da Web3".

A parceria também envolverá a disponibilização da infraestrutura do Alibaba Cloud para os desenvolvedores do NEAR, facilitando a criação de "componentes e novas experiências, enquanto os usuários finais podem explorar experiências abertas da Web, redes sociais e notícias em um só lugar". A integração de novos usuários também ocorrerá via e-mail, sem uso de tecnologia de criptografia.

Alibaba e Web3

Raymond Xiao, chefe de soluções internacionais de Web3 do Alibaba Cloud Intelligence, disse que "a parceria entre a NEAR Foundation e o Alibaba Cloud é importante, pois continuamos a apoiar os desenvolvedores Web3 a explorar novas oportunidades. Também é significativo para desenvolvedores e validadores nos mercados asiáticos, pois eles podem aproveitar a infraestrutura abrangente do Alibaba Cloud na Ásia”.

“Juntamente com a iniciativa Node-as-a-Service e BOS da NEAR, apoiamos a comunidade Web3 na criação de aplicativos empolgantes que beneficiarão um amplo público consumidor. Estamos ansiosos para ver o que podemos alcançar com essa parceria", destacou o executivo.

Após a notícia, a NEAR iniciou um movimento de forte valorização, que se mantém nesta segunda-feira mesmo em meio à leve queda no mercado de criptomoedas, com correções puxadas pelo bitcoin após a alta significativa na semana passada. De acordo com dados do CoinGecko, a NEAR sobe 10,1% nas últimas 24 horas, cotada a US$ 1,57. Em termos de capitalização de mercado, ela é a 38ª maior cripto do mundo.

