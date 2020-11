Market cap do bitcoin já supera gigantes como Coca-cola, Netflix e Disney

A recente alta no preço do bitcoin, que passou de cerca de 10 mil dólares no início de outubro para mais de 15 mil dólares na primeira semana de novembro, levou o market cap do ativo digital a um novo patamar. Se fosse uma empresa, o bitcoin seria a 18ª maior do EUA, acima de marcas como PayPal, Coca-cola, Netflix e Disney.

Quanto estava cotado na faixa da 10 mil dólares no início de outubro, o market cap do principal criptoativo do mundo girava em torno de 190 bilhões de dólares, o que o deixaria atrás das 30 maiores empresas dos EUA. No entanto, como atualmente está cotado acima de 15 mil dólares, com capitalização de mercado de 285 bilhões de dólares, o BTC estaria entre as 20 maiores empresas do país — 17ª colocada no ranking, a rede de materiais de construção e decoração Home Depot tem market cap de 306 bilhões de dólares.

Apesar do valor considerável, o bitcoin ainda está atrás das maiores instituições financeiras dos EUA — Visa (422 bilhões de dólares), JPMorgan (314 bilhões) e Mastercard (313 bilhões). Para superá-las, com market cap maior que o da Visa, o ativo teria que custar cerca de 23 mil dólares, um aumento de 5,5% em relação ao seu preço atual.

Maior empresa do mundo por capitalização de mercado, a Apple tem 2 trilhões de dólares de market cap, e só seria superada pelo bitcoin se este chegasse ao preço de 120 mil dólares, o que está muito acima do maior valor já registrado pelo ativo digital, de cerca de 20 mil dólares em dezembro de 2017.

A capitalização de mercado do bitcoin, que pode ser considerada relativamente baixa quando comparada às maiores empresas do mundo ou ativos como o ouro — cujo market cap é de quase 3 trilhões de dólares apenas em ETFs, barras e moedas — é vista por analistas como um ponto positivo, pois indica espaço significativo para crescimento.

O ativo digital, aliás, tem um dos melhores desempenhos de 2020 entre os investimentos mais populares, com alta no preço acima de 100% em relação ao primeiro dia do ano, quando era cotado a pouco mais de 7 mil dólares. Entre os criptoativos, o bitcoin lidera com folga o ranking por capitalização de mercado — segundo colocado na lista o ether tem market cap de 50 bilhões de dólares.