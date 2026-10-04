Apuração de senador em Alagoas: veja quem está na frente

Os eleitores de Alagoas vão às urnas neste domingo, 4, para escolher os próximos senadores da República. O estado tem mais de 2,4 milhões de eleitores aptos a votar nas eleições de 2026, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

A votação acontece das 8h às 17h, pelo horário de Brasília. Após o fechamento das urnas, os resultados serão divulgados progressivamente pelo TSE.

O desempenho dos candidatos em Alagoas será acompanhado durante a totalização dos votos.

Quem está ganhando no Senado em Alagoas?

A apuração em Alagoas será atualizada conforme os votos forem contabilizados pela Justiça Eleitoral.

Os números divulgados durante a noite da eleição representam a totalização oficial dos votos processada pelo TSE.

Quem são os candidatos a senador em Alagoas

Alexandre Fleming (UP) — 800

Arthur Lira (PP) — 111

Davi Davino Filho (Republicanos) — 100

Dr. Wanderley (MDB) — 156

Mariedson (Democrata) — 355

Marina JHC (PSDB) — 456

Renan Calheiros (MDB) — 151