Jay-Z e CEO do Twitter doam 500 bitcoins para financiar projetos na África e na Índia

O rapper Jay-Z e o CEO do Twitter, Jack Dorsey, criaram um fundo patrimonial com 500 bitcoins (cerca de 130 milhões de reais, na cotação atual) para financiar iniciativas ligadas às criptomoedas na África e na Índia. O próprio Dorsey divulgou a informação nesta sexta-feira, 12, em sua página na rede social.

"Jay-Z e eu estamos doando 500 BTC para um novo fundo patrimonial chamado ₿trust para financiar o desenvolvimento do bitcoin, focado inicialmente em equipes na África e na Índia", disse o executivo.

No tweet em que divulgou a criação do fundo, Dorsey afirma que está à procura de três diretores para o fundo — ele inclusive divulgou um link para quem quiser se candidatar —, e diz que o fundo não terá interferência dele ou do rapper. O processo de seleção dos diretores do fundo diz que a sua missão é "fazer do bitcoin o dinheiro da Internet".

Dorsey é um antigo fã do bitcoin. Ele também é o CEO da Square, uma das primeiras grandes empresas a divulgar o investimento de parte do seu patrimônio na maior criptomoeda do mundo. A operação, realizada em outubro de 2020, incluiu a compra de 4.709 bitcoins por 50 milhões de dólares. Na cotação atual, os ativos estão avaliados em quase 225 milhões.

O Twitter, por sua vez, ainda não entrou no mercado de criptoativos, mas pode ser um dos próximos a fazer isso, segundo falou nesta semana o CFO da companhia, Ned Segal.

