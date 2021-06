Gigantes do mercado estão comprando: MicroStrategy compra US$0,5 bi em BTC

Em meio às incertezas geradas por uma postura mais rígida do governo chinês em relação ao bitcoin e sua mineração, nesta segunda-feira, 21, Michael Saylor, CEO da MicroStrategy, anunciou a aquisição de mais 13.005 bitcoins, demonstrando o aumento do interesse institucional no criptoativo.

Uma semana após anunciar a venda de até 1 bilhão de dólares em ações ordinárias para aumentar a posição da companhia na criptomoeda, em uma publicação feita no Twitter, Michael Saylor divulgou a compra mais recente da MicroStrategy, que aproveitou a queda do criptoativo e adquiriu mais 489 milhões de dólares em bitcoin a um preço médio de 37.617 dólares por unidade, totalizando 13.005 bitcoins.

MicroStrategy has purchased an additional 13,005 bitcoins for ~$489 million in cash at an average price of ~$37,617 per bitcoin. As of 6/21/21 we #hodl ~105,085 bitcoins acquired for ~$2.741 billion at an average price of ~$26,080 per bitcoin. $MSTRhttps://t.co/gLfnOxZEZc — Michael Saylor (@michael_saylor) June 21, 2021

Com a compra, a empresa focada no desenvolvimento de softwares corporativos reforçou a sua estratégia de alocação de parte de suas reservas em bitcoin, que de acordo com a companhia, além de proporcionar uma forma de proteção contra uma alta taxa de inflação, aumenta o conhecimento da MicroStrategy em relação ao mercado, posicionando-a como uma empresa que investe alto em inovação e tecnologia.

Após a mais recente aquisição de quase meio bilhão de dólares, a MicroStrategy superou a marca de 100 mil bitcoins sobe sua posse, totalizando 105.085 unidades da criptomoeda, que foram compradas a um preço médio de 26.080 dólares, que na atual cotação do criptoativo, já geraram um lucro de aproximadamente 700 milhões de dólares a companhia.

Além da MicroStrategy, outros gigantes do mercado têm aproveitado a queda de preços do bitcoin e de outros criptoativos para ingressarem no setor. Na última semana, o BBVA, o segundo maior banco da Espanha, anunciou o início das operações de negociação e custódia de criptomoedas na Suíça, acompanhando os movimentos recentes de Morgan Stanley e Goldman Sachs, ressaltando o aumento do interesse institucional nesta classe de ativos.

