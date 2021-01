GameStop brasileira: investidores tentam alavancar ações do IRB

As ações da maior rede americana de lojas de videogame disparam mais de 8.000% em seis meses, acumulando alta de 1.744% somente desde o início do ano. A forte onda compradora dos papéis foi organizado no Fórum Wall Street Bets, do Reddit. No Brasil, pequenos investidores se organizam pelo Telegram em busca de efeito semelhante com as ações do IRB Brasil (IRBR3). Criado na plataforma, o grupo “Short Squeeze IRB”, já conta com 7.972membros – e segue crescendo.

Nos primeiros minutos de negociação desta quinta-feira, 28, as ações do IRB lideravam as altas do Ibovespa, subindo 6,77%.

“Nosso grande objetivo é ver um SHORT SQUEEZE NO IRB (sic)”, diz a principal mensagem do grupo. Pratica controversa, o short squeeze visa elevar o preço das ações com o intuito de levar investidores com posições vendidas a terem que comprar os papéis da companhia, elevando ainda mais o preço do ativo.

Para formar uma posição vendida, o investidor aluga as ações de outro investidor que não esteja interessado em se desfazer de sua posição comprada e, imediatamente, coloca à venda no mercado. Dessa forma, se os papéis caírem, ele recompra por um preço menor e as devolve ao que emprestou as ações, obtendo lucro. Se o preço sobe, o investidor que alugou as ações paga mais caro pelas ações para devolvê-las, obtendo perdas.

Na prática, o potencial de ganho com a queda das ações é limitado, mas o de perdas com a alta dos papéis é infinito. Se o valor das perdas superar ou se aproximar do valor exigido como margem de garantia, a operação pode ser fechada de forma compulsória, comprando as ações e, consequentemente, pressionando o preço dos papéis para cima.

Além de sugerirem os membros do grupo a fazer ordens de compra com preços elevados, entre as principais instruções do grupo estão a de retirar as ações compradas da disponibilidade para aluguel. “Se o contrato está para vencer e não tem ações disponíveis para aluguel, o investidor não consegue renovar a posição e, automaticamente, ele precisa comprar todos os papéis de volta”, explica Bruno Lima, analista-chefe da Exame Research.

Até o início do pregão desta quinta, 9% das ações do IRB em livre circulação estavam em posições vendidas – quantidade considerada alta. No caso da Petrobras, por exemplo, somente 2,7% das ações estavam em aluguel. Embora a grande posição vendida em IRB favoreça os planos dos cerca de 7.000 investidores, os papéis da resseguradora possui média diária do volume de negociação relativamente alto, de cerca de 500 milhões de reais – o que pode colocar por água abaixo a ideia de tornar o IRB a GameStop brasileira.

“Se fosse em uma ação menos negociada seria menos difícil. Se tiver 10.000 pessoas no grupo e cada um comprar 10.000 reais de ações do IRB, será apenas 2% do volume total, o que não é muita coisa. A esperança [deles] é de algum grande fundo querer entrar”, comenta Lima. “Se eu pudesse dar uma dica eu diria: fique fora disso.”

Embora o administrador do grupo afirme que o objetivo seja fazer o short squeeze nas ações do IRB, para tentar se livrar de possíveis consequências por parte da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), ele diz não fazer recomendação de compra ou venda e alega que o que diz são apenas “opiniões pessoais”.

A reportagem pediu um posicionamento da CVM, mas não obteve resposta.