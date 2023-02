Rihanna: plataforma suspende negociação de NFTs que pagariam royalties de música da cantora

O marketplace de tokens não fungíveis (NFTs, na sigla em inglês) OpenSea suspendeu nesta semana a negociação dos criptoativos vinculados à canção Bitch Better Have May Money, um hit de 2015 interpretado pela cantora Rihanna, um dos maiores nomes da indústria da música com mais de 1 bilhão de reproduções em plataformas de streaming.

A coleção, composta por 300 NFTs, foi lançada na última semana pela plataforma AnotherBlock, responsável pela distribuição de 0,99% dos royalties recebidos pela reprodução da música aos detentores desses criptoativos, o que representa 0,0033% por cada token.

Dados desta quinta-feira, 16, da AnotherBlock, indicavam quase 679,5 milhões de reproduções de Bitch Better Have May Money no Spotify, o que poderá representar um retorno anual de até 6,8% aos detentores dos NFTs, esgotados após o lançamento ao preço de US$ 210 cada um.

No Discord, o chefe de comunidade e crescimento da AnotherBlock Andreas Bigert compartilhou uma resposta do OpenSea alegando que as vendas dos criptoativos violavam os termos estabelecidos pelo marketplace e que pareciam “prometer propriedade fracionada e lucro futuro com base nessa propriedade".

Bigert disse ainda que o OpenSea tem ignorado as tentativas da AnotherBlock em resolver a questão e argumentou que coleções semelhantes continuam sendo negociadas livremente no marketplace, como as da Royal.io, plataforma de NFTs de direitos autorais lançada pelo produtor musical “3LAU”.

A plataforma “salvou um artista canadense de uma dívida de US$ 62 mil” e tokenizou os direitos autorais de duas músicas do rapper Nasir Jones, o Nas, no ano passado. Os tokens da Corite, outra plataforma relacionada ao compartilhamento de receitas entre artistas e fãs, também continuam sendo negociados.

A suspensão do OpenSea aos NFTs Bitch Better Have May Money também provocou reação do CEO da AnotherBlock, Michel "bigmich" Traore. Ele argumentou no canal da plataforma no Discord que “já usamos a mesma linguagem ou uma linguagem semelhante antes" em outros lançamentos no marketplace.

Entre as coleções de NFTs musicais lançadas pela AnotherBlock, que também se apresenta como “comunidade musical”, está o single Weekend on a Tuesday, dividido em 250 NFTs que conferem aos detentores 0,02% da receita gerada pelas reproduções em streaming.

