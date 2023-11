Criador do Twitter anuncia investimento de R$ 30 milhões em mineração de bitcoin

Jack Dorsey, fundador e ex-CEO do Twitter, concluiu na terça-feira, 28, um investimento de US$ 6,2 milhões (R$ 30 milhões, na cotação atual) no Ocean, uma rede de mineradores de bitcoin com funcionamento descentralizado, apostando no futuro de um projeto que quer apresentar um jeito diferente de distribuir valores minerados.

A captação de investimento foi anunciada pela Mummolin, Inc, responsável pela criação do Ocean. Dorsey foi quem liderou a rodada, que ocorreu na modalidade seed, um tipo de aporte mais inicial voltado para ajudar no desenvolvimento e implementação de um projeto.

De acordo com os responsáveis pelo Ocean, o projeto buscará ajuda mineradores de bitcoin a "reconquistar a sua autonomia" e poder decisório, que teria sido perdida em operações de mineração mais complexas. Para isso, ele usará um sistema transparente e não-permissionado para distribuir recompensas.

Para você que adora ler notícias de crypto, a Mynt é o aplicativo ideal para você. Invista e aprenda sobre crypto ao mesmo tempo com conteúdos descomplicados para todos os públicos. Clique aqui para abrir sua conta.

Centralização no bitcoin

"A intenção é desintermediar ao máximo possível. Os pools [redes de mineração] se tornaram terceiros confiáveis, cuja permissão solicitamos para ativar soft forks e decidir o que entra no blockchain, além de assumir a custódia de todas as moedas recém-geradas", argumenta um dos executivos por trás do Ocean.

Segundo ele, "ao oferecer transparência e um mecanismo para que os mineradores sejam pagos diretamente pelo próprio bitcoin, tornamos a rede radicalmente mais robusta". Um dos líderes da Mummolin, Luke Dashjr, também falou sobre o aporte.

"O papel dos pools de mineração deve mudar para que o bitcoin exista como uma moeda verdadeiramente descentralizada", argumentou, destacando que "o OCEAN é um novo tipo de pool que permite que os mineradores sejam verdadeiramente mineradores novamente".

"Estamos lançando o pool mais transparente e também o único pool sem custódia onde os mineradores são os destinatários de novas recompensas em bloco diretamente do bitcoine", prometeu Dashjr.

Já Dorsey disse que "o Ocean vai resolver um problema para os usuários do bitcoin que acho que todos nós sentimos – maior centralização dos pools de mineração, algo que poder atormentar o bitcoin e colocar em risco um monte de atributos do bitcoin que nos são importantes".

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok