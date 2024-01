Análise: preço do bitcoin tem recuperação enquanto mercado mostra cautela com Fed

O bitcoin fez uma recuperação forte nas últimas duas semanas e voltou a trabalhar dentro de uma lateralidade ampla. Os mercados globais passam por um momento de indecisão. Enquanto uma parte dos players precifica um corte de juros dos EUA pelo Fed em março, outra parte tem um tom mais cauteloso sobre o ritmo de afrouxamento da política monetária.

Dentro desse contexto, o juros de 10 anos interrompeu o seu movimento de queda e o dólar segue lateralizado perto da sua média móvel de 200 dias. O bitcoin e os principais criptoativos seguem resilientes, mas o price action sugere um compasso de espera por ventos melhores do macro global. Apresentamos a análise técnica do S&P 500, DXY, bitcoin e Ethereum:

Análise Técnica – S&P 500

O S&P500 fechou a última semana com alta de 1,06% e renovou a sua máxima histórica. O principal índice de ações dos EUA caminha para a sua quarta semana consecutiva de alta e não apresenta sinais de reversão. A tendência de curto e médio prazo é de alta, com cruzamento das médias móveis de 21 e 50 períodos, indicando aumento da pressão compradora.

O Índice de Força Relativa está em patamar de sobrecompra, mas pode permanecer nesses níveis por mais tempo. Acreditamos na continuidade do movimento de alta para o SPX, caso o preço se mantenha acima da sua média móvel de 21 períodos, com objetivos em 5.000 e 5.110.

Análise Técnica – DXY

O dólar fechou a última semana com alta de 0,23%. A tendência de curto prazo fez uma reversão de baixa para alta, mas o preço lateralizou perto da média móvel de 200 dias. As próximas resistências são 103,7000 e 104,2500. Os compradores ganharam força nas últimas três semanas, mas o preço encontrou uma região de resistência relevante.

As médias móveis de 21 e 50 dias têm um cruzamento de alta, oferecendo suporte ao movimento. O rompimento do topo da lateralidade em 103,700 sugere um teste da resistência em 104,250 (topo de dezembro de 2023). Os próximos suportes são 102,850 e 102,100.

Análise Técnica – bitcoin

O gráfico semanal do bitcoin permite acompanhar os movimentos técnicos em uma perspectiva mais ampla, com uma melhor compreensão do seu contexto desde abril de 2021. Nesse gráfico, observamos uma reversão de tendência desde outubro de 2023, quando o preço voltou a trabalhar acima da sua média móvel de 200 períodos e o rompimento do topo em US$ 31.500 acionou um pivô de alta.

As médias móveis de 21 e 50 semanas têm cruzamento de alta, oferecendo suporte ao movimento. O preço formou uma lateralidade desde o início de janeiro de 2024 e o price action mostra uma falha de rompimento da resistência em US$ 45.500.

Apesar da falha de continuidade, o preço não perdeu a média móvel de 21 períodos, sugerindo defesa compradora nessa região. As próximas resistências dos períodos maiores são US$ 51.750 e US$ 60 mil.

O gráfico diário mostra uma tentativa de recuperação no curto prazo. O preço formou uma tendência de médio prazo de alta e uma lateralidade no curto prazo entre US$ 40.150 e US$ 45.000. O Índice de Força Relativa acima de 50 sugere um ganho de momentum.

O cenário dessa semana parece ser melhor do que o do final de dezembro de 2023, mas ainda é necessário ter cautela. As tendências maiores são de alta, mas precisamos de fechamentos acima do topo em US$ 48 mil para confirmar uma retomada do movimento de alta.

Análise Técnica – Ethereum

A Ethereum encontrou suporte no fundo em US$ 2.160 e voltou a trabalhar acima da média móvel de 50 dias. O price action mostra uma sequência de máximas e mínimas mais altas que as anteriores e acreditamos no teste do topo em US$ 2.500, região que os vendedores atuaram anteriormente. Os próximos suportes são US$ 2.180 e US$ 2.000.

Sabia que você pode investir em bitcoin, ether e muitas outras moedas digitais direto no app da Mynt? Comece com R$ 100 e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Clique aqui para abrir sua conta gratuitamente.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok