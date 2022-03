Comunidade de blockchain games anuncia streamers famosos como embaixadores

Uma organização autônoma descentralizada (DAO) que analisa e investe em jogos blockchain, a BAYZ anunciou na última segunda-feira, 7 uma parceria com dois dos principais criadores de conteúdo de eSports, Bruno “Nobru” Goes e Lúcio “Cerol” Lima, que passam a ser embaixadores da comunidade BAYZ. Nobru e Cerol, que somam mais de 43 milhões de inscritos nas redes sociais, vão comandar a nova plataforma de conteúdo criada para ensinar sobre jogos play-to-earn, tokens não fungíveis (NFTs) e metaverso.

Em comunicadO, a DAO informou que “Nobru e Cerol trabalharão em estreita colaboração com a liderança da BAYZ para levar conteúdos educacionais sobre a economia e funcionamento de jogos play-to-earn. Eles vão utilizar o conjunto completo de conteúdo e ativos da comunidade brasileira, incluindo sua nova plataforma de conteúdo all-in-one [sistema integrado multifunções] e o site, BAYZ.gg.”

"Acreditamos que a experiência de comunicação e o alcance de Nobru e Cerol facilitem e tornem os jogos play-to-earn mais acessíveis. Sabemos que a chegada deles impactará positivamente a nossa capacidade de apresentar os jogos play-to-earn para um grande público e ensiná-los sobre esse inovador universo", declarou o cofundador da BAYZ, João Borges.

Nobru frisou que muitas pessoas têm dificuldade de entender o metaverso ao salientar a importância da BAYZ neste processo de aprendizado:

"Até nós, que já estamos inseridos nesse universo, acabamos esbarrando com algumas dificuldades na hora de entender como funcionam os jogos play-to-earn, os NFTs e o metaverso. Ter a BAYZ e pessoas capacitadas neste novo segmento é muito importante neste momento, principalmente pelo processo de aprendizado", disse.

Cerol classificou a BAYZ como uma referência no mercado e acrescentou que a expansão da plataforma de conteúdo é de grande importância:

"Esta é uma ótima oportunidade de mostrar para o público que todos podem aprender como esses jogos funcionam. Todas as pessoas podem buscar os jogos play-to-earn como uma forma de ganhar uma nova renda e ir se adaptando dentro de um mercado que cresce diariamente", justificou.

Nobru e Cerol

Bruno "Nobru" Góes tem 21 anos, é streamer e um dos jogadores profissionais de Free Fire mais populares do mundo. Em seus canais nas redes sociais, ele possui quase 35 milhões de inscritos, sendo 13.1 milhões no Instagram, 8.3 milhões no TikTok e 13.3 milhões de inscritos no seu canal no YouTube. Em 2021, Nobru foi eleito “Personalidade do Ano” pelo eSports Awards, “Craque da Galera” pelo Prêmio eSports Brasil, e também fez parte da lista “Under 30” da Forbes. Como profissional, além de diversos títulos nacionais, Nobru foi campeão e MVP no Mundial de Free Fire de 2019, tornando-se um dos melhores jogadores de Free Fire do mundo.

Lúcio “Cerol” Lima tem 29 anos e é um dos principais streamers de games do Brasil. Focado na criação de conteúdo de Free Fire, o influenciador já conta com mais 11 milhões de inscritos em seus canais nas redes sociais, sendo mais de sete milhões de inscritos no YouTube e quatro milhões de seguidores no TikTok. Em 2019, Cerol foi eleito como “Melhor Streamer” do país pelo Prêmio eSports Brasil.

Nobru e Cerol também atuam como CEO e fundadores do Fluxo, time de eSports que foi iniciado há quase um ano e soma mais de cinco milhões de seguidores nas redes sociais. Recentemente os sócios também anunciaram uma parceria com a Mainstreet, com o objetivo de firmar a relação entre os jogos e a música.

Em janeiro deste ano, a BAYZ deu mais um passo na expansão de seus negócios, ao adquirir a guilda SOMA.

