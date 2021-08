Coinbase anuncia investimento de mais de US$ 500 milhões em criptomoedas

De acordo com uma publicação de Brian Armstrong, CEO e cofundador da Coinbase, uma das maiores corretoras de criptoativos do mundo, a Coinbase irá comprar mais de 500 milhões de dólares em criptomoedas para adicionar às suas reservas financeiras.

We recently received board approval to purchase over $500M of crypto on our balance sheet to add to our existing holdings. And we'll be investing 10% of all profit going forward in crypto. I expect this percentage to keep growing over time as the cryptoeconomy matures.

— Brian Armstrong (@brian_armstrong) August 19, 2021