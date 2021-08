Cardano dispara e criptomoeda assume o terceiro lugar em valor de mercado

A criptomoeda cardano (ADA), utilizada no blockchain público criado por Charles Hoskinson e que é apontada como uma alternativa à rede Ethereum, disparou e atingiu novos recordes de preço nesta sexta-feira, 20. Com isso, o ativo digital superou o valor de mercado do token nativo da Binance — chamado Binance Coin —, assumindo a terceira colocação no ranking das maiores criptomoedas do mundo, atrás apenas do bitcoin e do ether.

No momento, o valor de mercado da ADA está em torno de 80 bilhões de dólares, em comparação com os 72,1 bilhões da BNB, segundo dados da Messari.

Os preços da ADA subiram 19% em um dia, chegando a ser negociada a 2,59 dólares, seu maior preço de todos os tempos. A criptomoeda obteve sucesso nas últimas semanas e subiu 150% em recuperação das quedas de 21 de julho, quando chegou a custar um dólar. No momento, a ADA é negociada por aproximadamente 2,49 dólares.

Fortes níveis de volume diário de compra — o maior desde o fim de maio — estão correspondendo à ação de alta nos preços, sinalizando demanda na força e convicção de tendência da ADA.

-

Aparentemente, a divulgação de data para a ativação da atualização “Alonzo” teve impacto significativo no sentimento dos investidores. A atualização busca conduzir uma funcionalidade para habilitar o uso de "contratos inteligentes" (ou smart contracts) e resolver o que críticos diziam ser uma deficiências mais gritantes da rede.

A atualização está agendada para 1º de outubro, apesar de alguns apostarem em seu adiamento.

A rede Cardano passou por diversas fases de desenvolvimento, incluindo a fase fundamental chamada “Byron” e a fase de descentralização “Shelly”. De acordo o plano de ação da Cardano, os smart contracts vão ao ar quando o projeto entrar em sua terceira fase, “Goguen”.

A Cardano foi fundada pelo cofundador da Ethereum, Charles Hoskinson, em 2017. A rede busca competir diretamente com a Ethereum e outras plataformas de aplicativos descentralizados (dApps) como uma alternativa mais eficiente, segura e escalável.

Texto traduzido e republicado com autorização da Coindesk

