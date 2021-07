American Express entra no mercado de criptomoedas com NFTs da cantora SZA

A gigante de pagamentos American Express (Amex) anunciou sua entrada no mercado de criptomoedas. A companhia, entretanto, não está comprando ou oferecendo produtos e serviços ligados ao bitcoin e afins, mas sim aos tokens não-fungíveis - os chamados NFTs.

Uma das 100 maiores empresas do mundo, com valor de mercado próximo a 140 bilhões de dólares, a empresa norte-americana fechou parceria com a cantora SZA e decidiu oferecer aos seus clientes a possibilidade de adquirir 14 NFTs da artista - cada um com tiragem única.

Os 14 tokens, registrados no blockchain Ethereum e que incluem imagens de backstage de show da multipremiada cantora, foram vendidos a 100 dólares (517 reais) cada, e se esgotaram em poucos segundos nesta terça-feira, 13.

Segundo divulgou o site American Banker, a Amex prevê que os NFTs "logo se tornarão algo mainstream e devem voluir para algo que os consumidores desejam ter".

A coleção de NFTs em parceria com a cantora SZA, que já foi indicada cinco vezes ao Grammy, é, de acordo com Luke Gebb, vice-presidente sênior da Amex Digital Labs, parte de uma estratégia mais ampla da empresa, que pretende explorar novas formas de utilização para sua plataforma de recompensas - os NFTs vendidos nesta terça só poderiam ser comprados por usuários do cartão de crédito da empresa.

Os NFTs são tokens que circulam em blockchain como quaisquer outros criptoativos, mas se diferenciam do bitcoin, ether e outras criptomoedas famosas por serem únicos e indivisíveis - não há como possuir uma fração de um NFT, tampouco trocá-lo por outro idêntico.

Essa tecnologia tem sido usada como registro de autenticidade e propriedade de obras de arte, fotografias, vídeos e áudios, mas suas possibilidades de uso são infinitas e ainda pouco exploradas - ingressos para eventos, tokenização de ativos e bens reais e itens virtuais em jogos de videogame são algumas delas.