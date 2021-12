Chance de novo recorde no preço do bitcoin em 2021 é baixa, mostra dado

O bitcoin pode não conseguir sustentar por muito tempo o movimento de alta que trouxe alívio a muitos investidores nesta terça-feira, 7. Ao passo que o final de 2021 se aproxima, um indicador técnico importante sinaliza queda no mercado, em meio a riscos macroelevados.

“A MACD [Média Móvel Convergente e Divergente] semanal sinaliza 'venda' pela primeira vez desde abril, aumentando o risco até o final do ano”, afirma Katie Stockton, fundadora da Fairlead Strategies, em uma pesquisa compartilhada na segunda-feira, 6. Há espaço para mais pressão compradora, ao ponto que o ativo aparente estar sobrevendido no médio prazo, escreveu Stockton.

A MACD é um indicador técnico utilizado para identificar reversões e a força de uma tendência.

-

A queda do indicador para território negativo implica uma mudança da tendência, de alta para de queda. Barras mais profundas abaixo da linha zero indicam um fortalecimento do impulso de queda.

Da última vez que isso aconteceu no final de abril, quedas consecutivas de mais de 10% fizeram com que os preços da maior criptomoeda do mundo caíssem de 58.000 para 30.000 dólares.

Enquanto o bitcoin recuperou quase 20% da queda de sábado, quando chegou a ser negociado por 43.000 dólares, a criptomoeda ainda precisa retomar a tendência de alta que fez com que ela saísse de um movimento de queda em julho para atingir novos recordes de preço nos meses seguintes.

De acordo com Stockton, a recuperação pode ser passageira, com topos limitados a resistência em 55.000 dólares. Temores com o corte do programa de incentivo do Fed, banco central americano, o mercado imobiliário chinês e a variante ômicron do coronavírus indicam altas limitadas no curto prazo.

Texto traduzido por Mariana Maria Silva e republicado com autorização da Coindesk

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | TikTok