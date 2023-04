CEO da Binance critica concentração e diz que mercado 'precisa de mais corretoras descentralizadas'

Changpeng Zhao, CEO da Binance, criticou recentemente a forte concentração no segmento de corretoras descentralizadas de criptomoedas, também conhecidas como DEXs. Para ele, o cenário atual mostra que os investidores "precisam de mais opções" nessa área.

Zhao compartilhou uma reportagem que anunciava que uma nova versão da PancakeSwap, uma das principais DEXs do mercado, estava ganhando uma nova versão. Junto com a informação, ele disse que "nós precisamos de mais DEXs", criticando a situação atual do segmento.

"A Pancake tem a maioria dos usuários. A Uni tem a maior parte do valor total travado [no segmento]. Isso ainda é muito centralizado", defendeu o CEO da maior corretora centralizada de criptomoedas do mundo. Junto com a PancakeSwap, a UniSwap é uma das maiores do mercado.

We need more DEXs. Pancake has most of the users. Uni has most of the TVL. That's still "too centralized"... (I know, imagine that coming from me. 😂) Need more options. PancakeSwap v3 Now Live on BNB Chain, Ethereum https://t.co/tARoeCCr4m — CZ 🔶 Binance (@cz_binance) April 5, 2023

Dados da plataforma CoinGecko apontam que a Uniswap é responsável atualmente por quase 40% de todo o volume financeiro movimentado nas corretoras descentralizadas. Já a PancakeSwap possui um número maior de visitantes na sua plataforma, indicando um número maior de usuários.

Apesar da crítica, Zhao destacou que "imagine ter que ler isso vindo de mim". O comentário pode ter sido um reconhecimento do próprio papel da Binance dentro do ecossistema de criptomoedas. Atualmente, ela possui mais da metade de todo o volume de negociações em exchanges centralizadas.

A corretora chegou a perder uma parte da sua fatia de mercado no primeiro trimestre de 2023, refletindo preocupações com as ações de agentes regulatórios nos EUA. Além disso, o segmento de exchanges descentralizadas ganhou espaço após a falência da FTX, que despertou desconfiança entre investidores.

Roubo em corretora de criptomoedas

No último domingo, 9, a SushiSwap, uma das maiores corretoras descentralizadas de criptomoedas do mercado, foi vítima de um ataque que resultou na perda de mais de US$ 3,3 milhões. Uma parte dos fundos roubados foi recuperada pouco depois, mas outra não conseguirá ser retornada para os clientes prejudicados.

O roubo foi detectado pela empresa de análise PeckShield. Ela associou o ataque à exploração de uma aparente vulnerabilidade em um dos pontos de contato entre a corretora e os seus clientes. Essa vulnerabilidade conseguiu ser explorada pelos criminosos a partir do contrato inteligente vinculado ao ponto, chamado de "RouterProcessor2".

